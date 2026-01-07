VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 07
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-06
|NL0009272749
|3888777.000
|385990849.49
|99.2576
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-06
|NL0009272772
|513000.000
|38319718.16
|74.6973
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-06
|NL0009272780
|360000.000
|31412921.94
|87.2581
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-06
|NL0009690239
|8210404.000
|311959347.39
|37.9956
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-06
|NL0009690247
|2208390.000
|37877960.05
|17.1518
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-06
|NL0009690254
|2426537.000
|30048814.86
|12.3834
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-06
|NL0010273801
|2681000.000
|51363344.69
|19.1583
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-06
|NL0010731816
|888000.000
|80814812.28
|91.0077
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-06
|NL0011683594
|101300000.000
|4904178371.99
|48.4124
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-06
|NL0010408704
|31203010.000
|1188959954.34
|38.1040
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-06
|NL0009272764
|318000.000
|20276214.88
|63.7617
© 2026 PR Newswire