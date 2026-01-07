+300% in 3 Jahren: Warum das Industriemetall Antimon Gold und Silber klar überholt hat

Anzeige / Werbung

In den vergangenen drei Jahre (2023-2025) galten Gold und Silber als die dominierenden Rohstoffe in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Doch abseits der klassischen Edelmetalle hat sich mit Antimon ein Markt entwickelt, der eine deutlich stärkere Dynamik aufweist. Während Antimonpreise seit Anfang 2023 um über?300%?gestiegen sind, verzeichneten Gold und Silber zwar historisch starke, aber prozentual geringere Zuwächse.

Edelmetalle im 3-Jahres-Rückblick (2023-2025)

Die Performance der Edelmetalle war in den vergangenen drei Jahren außergewöhnlich, getrieben durch geopolitische Spannungen und die Zinspolitik:

Gold:?Startete Anfang 2023 bei rund 1.830 USD. Bis zum Jahresende 2025 erreichte der Goldpreis Rekordhöhen von über?4.500 USD. Dies entspricht einem Anstieg von rund?145%?über den Dreijahreszeitraum.

Silber:?Verzeichnete eine noch höhere Volatilität. Von einem Kurs um 24 USD zu Beginn des Jahres 2023 kletterte Silber bis Ende 2025 auf über?75 USD. Damit erzielte Silber über drei Jahre ein Plus von rund?210%.

Trotz dieser beeindruckenden Rallye der Edelmetalle wird deren Performance vom Preisboom bei Antimon übertroffen. Während Gold und mittlerweile auch Silber als finanzielle Absicherung dienen, wird Antimon durch eine fundamentale physische Verknappung im industriellen Umfeld getrieben.

Warum Antimon wächst - Angebot und Nachfrage verschieben sich

Antimon ist ein kritisches Element für Flammschutzmittel, Batterien und insbesondere die moderne Militärtechnologie. Die globale Produktion ist extrem konzentriert. Da China - der weltweit größte Produzent - im Jahr 2024 strikte Exportbeschränkungen für Antimon einführte, entstand ein massives Versorgungsdefizit auf dem Weltmarkt. Diese politische Verknappung ist der Hauptmotor für den Preissprung von über 300% seit 2023.

American Tungsten & Antimony: US-basierte Projekte rücken in den Fokus

Vor diesem Hintergrund gewinnen Unternehmen mit Antimonprojekten außerhalb Chinas an Bedeutung. American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A3E2LQ | ISIN: AU0000283506) positioniert sich gezielt in diesem Umfeld. Das Unternehmen ist ein exploratives Rohstoffunternehmen mit Fokus auf Antimon- und Wolframprojekte in den USA und Australien.

Die Umbenennung von Trigg Minerals in American Tungsten & Antimony unterstreicht die strategische Neuausrichtung auf kritische Mineralien und auf den US-amerikanischen Markt. Im Zentrum der Aktivitäten steht das Antimony Canyon Project im Bundesstaat Utah. Das Gebiet weist eine historische Antimonförderung auf und gilt als eine der größeren bislang nicht nach modernen Standards entwickelten Antimonlagerstätten in den Vereinigten Staaten. American Tungsten & Antimony arbeitet dort an der systematischen Exploration, der Auswertung historischer Daten sowie an der Vorbereitung einer Ressourcendefinition nach JORC-Standard. Parallel verfolgt das Unternehmen weitere Projekte, darunter das Central Idaho Antimony Project sowie das Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada, das dem Portfolio zusätzliche Diversifikation verleiht.

Aktuelle Unternehmensmeldungen zeigen, dass das Unternehmen seine Claim-Positionen in Utah erweitert, neue mineralisierte Zonen identifiziert und zusätzliche Antimon-Claims vertraglich gesichert hat. Zudem wurden Gespräche mit Behörden und staatlichen Stellen intensiviert. Präsentationen zum Antimony Canyon Project vor Gremien im Bundesstaat Utah unterstreichen die strategische Bedeutung eines verlässlichen, US-basierten Antimonangebots.

Strategischer Rohstoff mit wachsender Bedeutung

Die Preisentwicklung bei Antimon verdeutlicht, wie stark sich kritische Industriemetalle in einem Umfeld geopolitischer Spannungen und regulatorischer Eingriffe entwickeln können. Ein Anstieg von über 300% innerhalb von drei Jahren hebt Antimon deutlich von klassischen Edelmetallen ab. Für Explorationsunternehmen wie American Tungsten & Antimony entsteht daraus ein Marktumfeld, in dem Rohstoffsicherheit, Projektfortschritt und strategische Positionierung zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Quelle:

https://www.gtai.de/de/trade/china/specials/china-fuehrt-ausfuhrgenehm …

https://www.fastmarkets.com/metals-and-mining/minor-metals/antimony-pr

American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

Enthaltene Werte: AU0000046021