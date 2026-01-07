© Foto: elov - imageBROKER.comTrump schließt militärische Mittel zur Übernahme Grönlands nicht aus. Europa warnt, die Arktis wird zum geopolitischen Brennpunkt mit Folgen für Märkte und NATO.Die Debatte um Grönland eskaliert erneut. Das Weiße Haus hat bestätigt, dass Donald Trump den Einsatz des Militärs nicht grundsätzlich ausschließt, um die Kontrolle über die arktische Insel zu erlangen. Grönland sei aus Sicht der US-Regierung ein strategischer Schlüsselraum für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten. Präsidentensprecherin Karoline Leavitt erklärte, Trump und sein Team prüften "eine ganze Bandbreite an Optionen". Ziel sei es, den wachsenden Einfluss geopolitischer Rivalen in der Arktis einzudämmen. …Den vollständigen Artikel lesen
