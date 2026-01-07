Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 07
[07.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.01.26
|LU2941599081
|27,136,958.00
|EUR
|0
|279,250,698.16
|10.2904
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.01.26
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,617,903.36
|10.4537
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.01.26
|LU2941599834
|974,532.00
|GBP
|0
|9,927,800.98
|10.1872
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.01.26
|LU2994520851
|14,762,568.00
|USD
|0
|153,865,410.27
|10.4227
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.01.26
|LU2994520935
|1,398,578.00
|USD
|0
|14,104,310.41
|10.0848
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.01.26
|LU2994521073
|89,982.00
|USD
|0
|922,778.17
|10.2551
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.01.26
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|325,385.19
|10.0193
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.01.26
|LU2941599164
|107,824.00
|EUR
|0
|1,081,488.62
|10.0301
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.01.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,481.42
|10.0241
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|06.01.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|464,147.69
|201.8033
