Rendsburg (ots) -Die Logistikeinheiten der Unternehmensgruppe NOZ/mh:n treiben ihre digitale Transformation weiter voran. Vor einem Jahr wurde die Marke "Flexpost" eingeführt. Ziel ist die Entwicklung neuer digitaler und hybrider Postlösungen für bestehende und künftige Geschäftskunden. Mit der innovativen Technologie "Flex Securemail" bietet Flexpost den rechtssicheren, digitalen Versand an, ohne dass Empfänger zum Lesen Portallösungen nutzen müssen."Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung in der klassischen Logistik und unsere bestehende Infrastruktur gezielt als Basis, um neue digitale Geschäftsfelder zu erschließen. So positionieren wir unser Geschäft flexibel für die Zukunft", ordnet Paul Wehberg, der die Geschäfte der NOZ/mh:n Unternehmensgruppe gemeinsam mit Jens Wegmann führt, den Vorstoß strategisch ein.Die Logistik-Strategie der Unternehmensgruppe ist klar definiert: Es geht um die Zukunftssicherung der Zustellinfrastruktur. Dort, wo digitale Lösungen einen echten Mehrwert schaffen, werden sie systematisch ausgebaut, ebenso wie der Bereich für Geschäftskunden. Der Fokus liegt dabei auf dem Briefgeschäft und Produkten außerhalb des Mediensektors.Für den Aufbau des neuen Digitalgeschäfts nutzt die Gruppe die Marke "Flexpost", die von der Zustellgesellschaft Schleswig-Holstein mbH entwickelt wurde. Unter dieser Marke bietet die Gruppe ihrem Briefgeschäft-Netzwerk nun hybride und digitale Postdienstleistungen an. Der Bedarf im Markt sei da, weiß Michael Ganz, Geschäftsführer der Zustellgesellschaft Schleswig-Holstein mbH, und sagt: "Unsere Kunden stehen oft selbst unter Digitalisierungsdruck und freuen sich über das Angebot, Geschäftsbriefe sicher und zuverlässig auch digital oder hybrid zustellen zu können."Die jüngste Innovation "Flex Securemail" verbindet die Schnelligkeit einer elektronischen Post mit der Sicherheit eines Einschreibens. Damit schafft sie eine Option für die rein digitale, datenschutzkonforme Zustellung von Geschäftspost. Das System prüft Übertragungsebenen in Echtzeit und schaltet bei Bedarf automatisch auf End-to-End-Verschlüsselung um. Der Empfänger liest die E-Mail wie gewohnt - ohne notwendige Anmeldung. Mit der Erweiterung Flex SecureMail Signed kann zudem ein Einschreibenempfangsbeleg als gerichtlicher Nachweis der sicheren Zustellung generiert werden.Für die nötige Sicherheit und Verlässlichkeit sorgen ein eigenes Rechenzentrum sowie Zertifizierungen nach ISO-Normen. "Flex Securemail ist ein echter Gamechanger für Unternehmen, die ihre Prozesse zukunftsfähig gestalten wollen. Nie war die digitale Zustellung von Geschäftspost so unkompliziert und gleichzeitig so sicher", schließt Gunnar Schlott, Marketing & PR bei Flexpost, ab.