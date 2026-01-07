DJ Redcare Pharmacy steigert Umsatz zweistellig - unter Markterwartungen

DOW JONES--Redcare Pharmacy hat im Schlussquartal und Gesamtjahr beim Umsatz zweistellige Wachstumsraten erzielt, ist aber unterhalb der Markterwartungen geblieben.

Wie die Online-Apotheke mitteilte, stieg der Umsatz nach vorläufigen Ergebnissen im vierten Quartal auf 794 Millionen Euro, im Vorjahresvergleich war dies ein Wachstum von 18 Prozent. Im Gesamtjahr betrug das Umsatzplus 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Analysten in einer Factset-Konsensschätzung hatten im Schnitt mit 817,3 Millionen Euro bzw 2,97 Milliarden gerechnet.

Der Non-Rx-Umsatz, also der Umsatz bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, entwickelte sich CEO Olaf Heinrich zufolge im vierten Quartal "in einigen Märkten verhalten", das MDAX-Unternehmen habe aber seine "führende Position beim E-Rezept in Deutschland weiter ausgebaut". Die Zahl der aktiven Kunden und Kundinnen sei im Gesamtjahr um 1,4 Millionen auf 13,9 Millionen gestiegen.

Den Angaben zufolge stiegen die Non-Rx-Umsätze im Schlussquartal um 9 Prozent auf 483 Millionen Euro, im Gesamtjahr betrugen sie 1,9 Milliarden Euro nach 1,6 Milliarden.

Die Rx-Umsätze, also der Umsatz bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, legte im vierten Quartal um 34 Prozent zu auf 311 Millionen Euro zu. Davon entfielen 155 Millionen Euro auf Deutschland, ein Zuwachs von 60 Prozent. Im Gesamtjahr betrug der Rx-Umsatzanstieg im deutschen Markt 98 Prozent auf 503 Millionen Euro.

Die Redcare Pharmacy N.V. will den Geschäftsbericht für 2025 am 4. März veröffentlichen.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 02:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.