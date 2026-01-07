Anzeige
07.01.2026 09:09 Uhr
MÄRKTE ASIEN/Gewinnmitnahmen in Tokio - Seoul weiter auf Rekordjagd

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Trotz positiver Vorgaben der Wall Street ist es am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen nur uneinheitlich zugegangen. Nach den teils sehr starken Aufschlägen zu Beginn der Woche spielten dabei Gewinnmitnahmen eine Rolle - insbesondere in Tokio: Der Nikkei-225-Index kam nach seinem Rekordhoch auf Schlusskursbasis vom Vortag um 1,1 Prozent zurück auf 51.962 Punkte. Etwas bremsend wirkte auch eine neue Entwicklung im angespannten Verhältnis zwischen Japan und China, vor einigen Wochen von Warnungen Japans an China ausgelöst im Hinblick auf Chinas Machtansprüche auf Taiwan. Nun hat Peking sofortige Kontrollen für Exporte von Gütern nach Japan verhängt, die auch für militärische Zwecke verwendet werden könnten.

Auch in Hongkong ging es nach unten. Im dortigen Späthandel lag der HSI 1,2 Prozent zurück. Schanghai tendierte behauptet. Gut schlug sich der technologielastige Kospi in Seoul. Er legte um weitere 0,6 Prozent zu auf ein neuerliches Rekordhoch. Stützend wirkte dort weiter der Optimismus bezüglich des Potenzials künstlicher Intelligenz für die Unternehmensgewinne. Samsung Electronics gewannen 1,5 Prozent, SK Hynix 2,2 Prozent. Bei den zuletzt ebenfalls festen Rüstungsaktien war die Tendenz dagegen uneinheitlich.

In Sydney ging es für den S&P/ASX-200 um 0,1 Prozent nach oben. Wegen der nur geringen Techniklastigkeit hatte der australische Aktienmarkt die Rally zu Beginn der Woche nicht mitgemacht und hatte am Dienstag sogar ein halbes Prozent eingebüßt. Nun wurde eine stärkere Erholung von neuen Preisdaten gebremst. Zwar hat sich die Teuerung in Australien im November verlangsamt, die Inflationsrate liegt aber weiter über dem Ziel der Notenbank des Landes. Laut Händlern bestärkt das die Erwartung, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen in naher Zukunft unverändert lassen wird.

Unter Druck standen in der gesamten Region Ölaktien angesichts der fallenden Ölpreise. In Sydney gaben Woodside Petroleum um 2,8 Prozent nach, in Tokio Inpex um 5,3 Prozent und in Hongkong CNOOC um 2,6 Prozent. Die Ölpreise gaben im asiatischen Geschäft um rund 1,5 Prozent nach. Hier sorgte für Abwärtsdruck, dass US-Präsident Donald Trump angekündigt hat, Venezuela werde den USA nun sanktioniertes Öl liefern, wobei er von 50 Millionen Barrel sprach. 

=== 
INDEX          zuletzt     +/- %     % YTD      Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)  8.695,60     +0,1%     +0,2%      06:00 
Nikkei-225 (Tokio)  51.961,98     -1,1%     +3,0%      07:00 
Kospi (Seoul)     4.551,06     +0,6%     +8,0%      07:30 
Shanghai-Comp.     4.085,77     +0,1%     +1,4%      08:00 
Hang-Seng (Hongk.)  26.394,44     -1,2%     +2,7%      09:00 
 
DEVISEN         zuletzt     +/- %     00:00    Di, 08:38  % YTD 
EUR/USD         1,1698      0,1     1,1689     1,1738  -0,2% 
EUR/JPY         182,86     -0,1     183,08     183,43  -0,4% 
EUR/GBP         0,8656     -0,0     0,8657     0,8658  -0,8% 
GBP/USD         1,3514      0,1     1,3501     1,3557  +0,5% 
USD/JPY         156,32     -0,2     156,63     156,27  -0,2% 
USD/KRW        1.446,31      0,0    1.446,06    1.445,11  +0,4% 
USD/CNY         7,0277      0,0     7,0245     7,0215  +0,0% 
USD/CNH         6,9852      0,1     6,9808     6,9753  +0,1% 
USD/HKD         7,7889      0,0     7,7878     7,7862  +0,0% 
AUD/USD         0,6749      0,1     0,6740     0,6733  +0,6% 
NZD/USD         0,5783     -0,1     0,5787     0,5807  +0,5% 
BTC/USD        92.653,15     -0,7   93.266,50    93.302,85  +6,3% 
 
ROHÖL          zuletzt  VT-Schluss     +/- %     +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex         56,26     57,13     -1,5%      -0,87  -0,9% 
Brent/ICE         59,99     60,70     -1,2%      -0,71  -0,6% 
 
 
METALLE         zuletzt    Vortag     +/- %     +/- USD  YtD 
Gold          4.447,70   4.494,70     -1,0%     -47,01  +2,9% 
Silber          78,98     81,3     -2,9%      -2,32  +7,3% 
Platin         1.956,99   2.097,09     -6,7%     -140,10 +10,8% 
Kupfer           5,97     6,01     -0,7%      -0,04  k.A. 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 02:35 ET (07:35 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
