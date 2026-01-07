Die Gold-Hausse scheint kein Ende zu nehmen. Nun prognostiziert die nächste Investmentbank einen baldigen Anstieg auf 5.000 US$: UBS sieht Gold bei 5.000 US$ Eine neue Studie der UBS hat Gold-Anlegern Hoffnung gemacht, dass die Rallye bei dem Edelmetall noch lange nicht vorbei ist. Konkret prognostizierte das Expertenteam rund um Dominic Schnider, Leiter des Rohstoffbereichs bei UBS Wealth Management, dass das Edelmetall noch im ersten Quartal einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de