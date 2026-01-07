TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die jüngste Rally an den Aktienmärkten in Fernost ist am Mittwoch ins Stocken geraten. Damit konsolidierten die Börsen ihre jüngsten Gewinne erst einmal.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor rund 1,1 Prozent auf 51.961,98 Punkte. Gefragt waren allerdings Aktien aus dem Bereich Seltene Erden sowie den zugehörigen Technologien. Aktien von Tokyo Engineering, einem Anbieter von Technologien zur Förderung seltener Erden im Meer, legten um rund 20 Prozent zu. Sie reagierten damit auf die jüngsten chinesischen Exportmaßmaßnahmen. Die Volksrepublik schränkt die Ausführung von Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, ein. Der Export solcher Güter unter anderem an das japanische Militär sowie an Kunden, welche die Fähigkeiten des japanischen Militärs damit stärkten, sei ab sofort verboten, hatte das Handelsministerium in Peking mitgeteilt.

Sogenannte Dual-Use-Güter können zivil und militärisch genutzt werden. Dabei kann es sich um Waren, Bauteile oder Rohstoffe, die auch im Militär oder in Waffensystemen wie Drohnen genutzt werden, Computerchips oder Komponenten aus Bodenschätzen wie seltene Erden handeln.

Auch die chinesischen Börsen schwächelten. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor zuletzt 0,29 Prozent auf 4.776,67 Punkte, während der der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,13 Prozent auf 26.408,01 Zähler nachgab. Die Strategen von Goldman Sachs sind unterdessen zuversichtlich für das Land gestimmt. Der CSI-300 könnte in diesem Jahr um zwölf Prozent steigen. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen dürfte von Künstlicher Intelligenz und Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft getrieben werden.

Australische Aktien hielten sich unterdessen gut, nachdem sie zuletzt den anderen Märkten hinterhergehinkt waren. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf die Entwicklung der Verbraucherpreise im November. Der Anstieg sei unter den Erwartungen geblieben. Dies nimmt etwas Druck von der Notenbank für einen strikteren geldpolitischen Kurs. Entsprechend sanken die Renditen zehnjähriger australischer Staatsanleihen. Zudem stützten die Gewinne von Rohstoffwerten. Aktien von Unternehmen, die Seltene Erden fördern, legten kräftig zu. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 schloss 0,15 Prozent fester mit 8.695,57 Punkten./mf/mis

JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0