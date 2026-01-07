Münster (ots) -LOTTO 6aus49 beliebtTreiber bei den Millionengewinnen war Deutschlands beliebteste Lotterie LOTTO 6aus49, mit der 19 Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen zu Neu-Millionären wurden. Über alle Angebote hinweg gab es im Schnitt drei Millionäre pro Monat. Diese verteilen sich auf folgende Lotterien:LOTTO 6aus49: 19MillionenKracher: 6Eurojackpot: 5Spiel 77: 2GlücksSpirale: 2Sofortlotterien: 2Zeitraum: 1. Januar bis 31. DezemberTop-5-GewinneZu den Top 5 der NRW-Spitzengewinner 2025 gehören drei Eurojackpot- und zwei LOTTO-6aus49-Millionäre.- Den höchsten Gewinn des Jahres räumte ein Eurojackpot-Spielauftrag ab, den der spätere Multimillionär in einer WestLotto-Annahmestelle am Niederrhein einlesen ließ: Am 7. November gewann er 54.286.720,10 Euro.- Den zweithöchsten NRW-Gewinn erzielte ein Tipp im September im Rhein-Sieg-Kreis, der ebenfalls für Eurojackpot abgegeben wurde. Bemerkenswert: Die 21.177.159,20 Euro wurden in der zweiten Gewinnklasse erzielt. Dies ist bei Eurojackpot der zweithöchste Einzelgewinn in dieser Gewinnklasse.- Auf dem dritten Platz steht der höchste Einzelgewinn, der 2025 von einem NRW-Tipper bei LOTTO 6aus49 erzielt wurde: 9.463.973 Euro gingen in den Kreis Borken (Münsterland).- Danach folgt ebenfalls LOTTO 6aus49. Mit dem Vollsystem 007 war im Juni ein Tipper im Rhein-Kreis-Neuss erfolgreich und räumte ebenfalls über 9 Millionen Euro ab.- Die Top 5 komplettiert ein Internetspielauftrag aus dem Raum Dortmund: 5.850.555,10 Euro wurden in der zweiten Gewinnklasse bei Eurojackpot erzielt.Sechs Millionäre beim MillionenKracherZum inzwischen siebten Mal ermöglichte der MillionenKracher, dessen Ziehung am Silvestertag stattfand, sechs Spielteilnehmern einen großartigen Einstieg ins neue Jahr. Diese Lotterie bietet bei WestLotto die höchste Gewinnchance auf eine Million Euro (1:250.000). Die sechs Glückspilze kommen aus den Räumen Köln (2x), Duisburg, den Kreisen Düren sowie Warendorf und dem Hochsauerlandkreis.100.000 bis 999.999 EuroNeben den 36 Millionären gratulierte WestLotto während der zurückliegenden zwölf Monate insgesamt 245 Tippern, die Summen zwischen 100.000 und 999.999 Euro gewonnen haben. Im Schnitt freute sich somit jeden zweiten Tag ein Spielteilnehmer in Nordrhein-Westfalen über einen Betrag in dieser Größenordnung.Eurojackpot mit den meisten HochgewinnenFür die meisten Hochgewinne in NRW sorgte Eurojackpot. 118 Tipper erzielten acht- bis sechsstellige Gewinne. Dann folgen (Zahl der Hochgewinner jeweils hinter dem Doppelpunkt)SUPER 6: 69LOTTO 6aus49: 49GlücksSpirale: 15Rubbellose: 7MillionenKracher: 6Spiel 77: 5KENO: 5TOTO 13er Ergebniswette: 4TOTO 13er Auswahlwette: 2Die Sieger-Chance: 1Regionale SchwerpunkteBei der Zahl der Hochgewinne in Nordrhein-Westfalen bleibt das Ruhrgebiet, wie in den Vorjahren auch, die Nummer 1. Dort freuten sich 60 Spielteilnehmer über einen mindestens sechsstelligen Gewinn. Ebenfalls auf das Siegertreppchen schafften es zudem das Rheinland (Gebiet von Düsseldorf bis Bonn) mit 45 und der Niederrhein mit 35 Hochgewinnen. Auf Kreisebene und bei den kreisfreien Städten, führt der Raum Köln mit 16 Hochgewinnen die Spitzengruppe an. Auf den weiteren Plätzen gefolgt von Raum Recklinghausen mit 14 und dem Kreis Wesel mit elf Hochgewinnen.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6191319