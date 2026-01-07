BÖRSE AKTUELL: US-Futures, Asien schwächer, Öl & Gold unter Druck (07.01.26)

Die US-Index-Futures notieren überwiegend unverändert und spiegeln die Zurückhaltung der Anleger vor den heutigen Makrodaten wider (JOLTS-Stellenangebote und ISM-Services-PMI). Die größten Bewegungen zeigen sich im Russell 2000, der wieder über die psychologisch wichtige Marke von 2.600 Punkten gestiegen ist (US2000: +0,15 - während der Nasdaq 100 um 0,2 - nachgibt.

Ölpreise unter Druck nach politischen Aussagen

In einem Social-Media-Beitrag erklärte Donald Trump, dass Venezuelas Übergangsbehörden 30 bis 50 Millionen Barrel sanktionierten Öls an die USA übertragen sollen, um diese zu Marktpreisen zu verkaufen. Der US-Präsident wies Energieminister Chris Wright an, den Plan umgehend umzusetzen. Die Ölpreise fallen damit den zweiten Tag in Folge (Brent: -0,8 - WTI: -1,2 %).

Asien-Pazifik-Märkte korrigieren

Die Aktienmärkte im Asien-Pazifik-Raum korrigieren nach einem rekordstarken Jahresauftakt, der von KI- und Technologiewerten getragen wurde. Die stärksten Verluste verzeichnen China (CHN.cash: -1,25 - und Hongkong (HK.cash: -1 - Moderatere Rückgänge zeigen sich in Japan (JP225: -0,3 - und Australien (AU200.cash: -0,3 %)....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.