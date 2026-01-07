© Foto: Zacharie Scheurer - dpa-tmnTrotz hoher Bewertung bleibt Truist bullish: Palantirs Wachstum und Margen überzeugen - und das Kurspotenzial ist laut Analysten noch nicht ausgereizt.Die Aktie von Palantir Technologies erhält trotz ihrer hohen Bewertung Rückenwind von der Wall Street. Truist Securities hat die Berichterstattung über den Daten- und KI-Softwareanbieter mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 223 US-Dollar festgelegt. Ausschlaggebend ist nach Einschätzung der Analysten Palantirs Fähigkeit, die Einführung generativer KI sowohl in staatlichen Institutionen als auch in Unternehmen maßgeblich voranzutreiben. "Wir erkennen die erhebliche Bewertungsprämie von Palantir an, stufen das Unternehmen …Den vollständigen Artikel lesen
