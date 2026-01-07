Der US-Angriff auf Venezuela hat Rüstungsaktien neuen Auftrieb verschafft. Doch ein vergleichsweise kleiner US-Hersteller stellt alle anderen in den Schatten. Dabei lief es für den Militärzulieferer zuletzt nicht gut. Der militärische Angriff auf Ziele in Venezuela sorgte für Bewegung in der Rüstungsbranche. In den USA legten die US-Konzerne Lockheed Martin und Northrop Grunman um drei bis vier Prozent zu. Auch in Deutschland reagierten Rheinmetall, Renk und Hensoldt mit Kurszuwächsen zwischen sieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
