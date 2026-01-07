Nürnberg (ots) -Bei NORMA starten Kundinnen und Kunden herzhaft ins neue Jahr! Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter reduziert ab sofort viele beliebte Fleischprodukte der Eigenmarke GUT BARTENHOF dauerhaft im Preis und gibt damit bereits zum zweiten Mal in 2026 seine Einkaufsvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Besonders günstig werden unter anderem die Minutensteaks von GUT BARTENHOF: In der 400-Gramm-Packung kosten sie nun nur noch 3,29 Euro und damit gut 5 Prozent weniger als bisher. Aber auch beim Hackfleisch, Gulasch und den Bratwürsten kann man bei NORMA jetzt richtig zugreifen, zubeißen und sparen!Viele Menschen starten nach den Feiertagen heute im neuen Jahr erst so richtig durch - bei NORMA gab es bereits die zweite dauerhafte Preissenkung des Jahres. Den Anfang machten Reis, Knäckebrot und Wraps, gefolgt von Produkten aus dem Fleischsortiment. Fest steht also jetzt schon, dass NORMA in 2026 seine Kundinnen und Kunden zu Preissiegern macht, indem alle Vorteile direkt an sie weitergegeben werden.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GUT BARTENHOF Schweine-Kotelett 700 gBislang: 4,69 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF Schweine-Nackenkotelett mit Knochen 700 gBislang: 4,69 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF Hackfleisch gemischt 800 gBislang: 7,29 EURJetzt: 6,99 EURGUT BARTENHOF Hackfleisch gemischt 500 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,79 EURGUT BARTENHOF Schweine-Minutensteak 400 gBislang: 3,49 EURJetzt: 3,29 EURGUT BARTENHOF Schweine-Gulasch 500 gBislang: 4,19 EURJetzt: 3,99 EURGUT BARTENHOF Rinder-Hackfleisch 500 gBislang: 6,49 EURJetzt: 6,19 EURGUT BARTENHOF Bratwurst 400 gBislang: 2,89 EURJetzt: 2,79 EURGUT BARTENHOF Nackensteak vom Schwein 500 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,79 EURGUT BARTENHOF Schweine-Hackfleisch 500 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6191352