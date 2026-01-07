Berlin (ots) -Die gemeinnützige Initiative Schule:Global unterstützt seit 2019 bundesweit Schulen dabei, interkulturelle und diversitätsbewusste Bildung sowie internationalen Austausch umzusetzen. Durch eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) können ab sofort noch mehr Schulen von den Angeboten von Schule:Global profitieren.Dank der Bundesförderung wird das Unterstützungsangebot ausgeweitet: Schulen erhalten unter anderem kostenfrei Zugang zu persönlichen Coachings, Fortbildungen, Workshops, Unterrichtsmaterialien sowie Netzwerktreffen. Ziel ist es, Schulen praxisnah zu begleiten sowie interkulturelle Bildung und internationale Aktivitäten nachhaltig im Schulalltag zu verankern.In den vergangenen Jahren haben bereits etwa 600 Bildungseinrichtungen Angebote von Schule:Global genutzt. Mehr als 70 Schulen wurden mit dem Schule:Global-Siegel ausgezeichnet. Im Rahmen der dreijährigen Laufzeit des Siegels konnten sie mithilfe eines persönlichen Coachings eigene Entwicklungsziele verfolgen und das Schulleben durch internationale und interkulturelle Impulse bereichern."Unsere Schule hat im zurückliegenden Auszeichnungszeitraum erheblich von dem Programm profitiert. Wir als Lehrkräfte konnten durch den Austausch mit dem Schule:Global-Team wertvolle pädagogische Impulse erhalten, die wir sowohl im AG-Bereich als auch im kollegialen sowie internationalen Austausch nutzen konnten. Zudem haben wir durch Schule:Global einen weiteren internationalen Kontakt herstellen und so unser Austauschprogramm erweitern können", erklärt eine Lehrkraft aus dem Theodor-Fliedner-Gymnasium in Düsseldorf.Schule:Global richtet sich an alle Schulformen. Die Initiative vernetzt Schulen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und fördert nachhaltige Strukturen für internationalen Austausch und interkulturelle Bildung. Sie versteht sich als bundesweite Plattform zur Stärkung interkultureller Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern.Weitere Informationen zum kostenlosen Coaching-Angebot finden interessierte Schulen unter: www.schule-global.deSchule:Global ist eine Initiative des AJA Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch und seiner Mitglieder AFS Interkulturelle Begegnungen e.V., Deutsches Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU), Experiment e.V., Open Door International e.V., Partnership International e.V. und Rotary Jugenddienst Deutschland e.V.Pressekontakt:AJA Arbeitskreis gemeinnütziger JugendaustauschAnne v. Fircksanne.v.fircks@aja-org.de+49 (0)30 / 33 30 98 75Original-Content von: AJA Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181684/6191364