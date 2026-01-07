Aspect, ein führender Anbieter von cloudbasierten Workforce-Management-Lösungen, hat einen Führungswechsel bekannt gegeben, einschließlich der Ernennung von Jeff Kupietzky zum Interim-Vorstandsvorsitzenden und der Bildung eines neuen unabhängigen Verwaltungsrats, was ein bedeutendes neues Kapitel für das Unternehmen markiert.

Im Rahmen dieses Übergangs wird Darryl Kelly zum 1. Januar 2026 von seiner Position als Chief Executive Officer zurücktreten und eine Rolle als strategischer Berater übernehmen.

Darryl führte Aspect durch eine entscheidende Phase des Wandels, indem er dazu beitrug, das Unternehmen neu zu positionieren, seine Vision zu schärfen und seine Innovationskraft und Umsetzungsstärke neu zu beleben. Das Unternehmen und seine Stakeholder danken Herrn Darryl für seine Führungsqualitäten und seinen Beitrag in einer Zeit bedeutender Veränderungen. Da Darryl weiterhin als strategischer Berater tätig ist, gewährleistet die Organisation Kontinuität für Mitarbeiter, Kunden und Stakeholder.

"Aspect startet in eine neue Saison und baut dabei auf dem soliden Fundament auf, das wir gemeinsam geschaffen haben", erklärte Darryl Kelly. "Bei diesem Übergang geht es darum, Raum für die richtige Führung zu schaffen, um diese Vision voranzutreiben. Unsere Mission und unsere Kultur bleiben unverändert, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie das Unternehmen weiter wächst und noch mehr erreicht."

Mit Unterstützung von Darryl hat der Vorstand Jeff Kupietzky zum Interim-CEO ernannt, während Aspect die Suche nach einem neuen dauerhaften Geschäftsführer beginnt. Jeff ist ein erfahrener Manager in der Softwarebranche mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der Begleitung von Technologieunternehmen durch Phasen des Wandels und des Wachstums. Zuletzt war er als Interim-CEO von Glassbox tätig, einem Anbieter von Analysen zur digitalen Kundenerfahrung.

"Es ist mir eine Ehre, zu diesem Zeitpunkt die Leitung von Aspect zu übernehmen", erklärte Jeff Kupietzky. "Aspect verfügt über ein solides Fundament, ein talentiertes Team und eine großartige Vision. Ich freue mich darauf, eng mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um auf dieser Dynamik aufzubauen, unseren Kunden und Partnern weiterhin zu dienen und das Unternehmen in dieser nächsten Phase zu unterstützen."

Neuer unabhängiger Verwaltungsrat

Im Zusammenhang mit dem Führungswechsel gab Aspect die Ernennung eines neuen unabhängigen Verwaltungsrats bekannt, der insgesamt 90 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmenssoftware, Betriebsabläufe und Unternehmensführung mitbringt:

Tom Manning (Vorstandsvorsitzender) Tom Manning ist ehemaliger Vorstandsvorsitzender und CEO von Dun Bradstreet und ein erfahrener globaler Manager mit mehr als 40 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen Daten, IT-Dienstleistungen, Unternehmenssoftware und Outsourcing. Derzeit ist er Vorsitzender von Cresco Labs, Direktor von CommScope und Gründer von Harvard Square Lab. Er hat einen MBA-Abschluss der Stanford University und einen Bachelor of Arts in Ostasienwissenschaften mit Auszeichnung vom Harvard College.

Louis Summe Louis Summe ist ein Technologieunternehmer, der vor allem als Mitbegründer und ehemaliger CEO von LiveVox (NICE), einer Cloud-Kontaktcenter-Plattform, bekannt ist. Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Technologien für die Kundenbindung in Unternehmen und begann seine Karriere bei EDS (HP Enterprise), Merck-Medco (Cigna) und Physicians Online (WebMD). Er hat einen MBA der Columbia Business School, ist in San Francisco ansässig und fungiert außerdem als Vorstandsvorsitzender bei VanillaSoft.

Nicole Anasenes Nicole Anasenes ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Skalierung und Transformation globaler Technologieunternehmen. Sie war als CFO und COO bei ANSYS, Squarespace und Infor tätig und leitete dort die Umstrukturierung des Unternehmens, die Vorbereitung des Börsengangs und die Umstellung auf SaaS. Derzeit ist sie als Vorsitzende des Prüfungsausschusses im Vorstand von Motorola Solutions und Fidelity National Information Services (FIS) tätig und verfügt über einen MBA-Abschluss der Wharton School.

"Da wir nun in die nächste Phase von Aspect eintreten, ist ein Vorstand, der operative Disziplin mit strategischer Weitsicht verbindet, von entscheidender Bedeutung", erklärte Tom Manning, Vorstandsvorsitzender. "Nicole, Louis und ich haben jeweils das Potenzial von unternehmenskritischen Softwareunternehmen erweitert und freigesetzt. Wir freuen uns darauf, unsere Erfahrung mit der Dynamik von Aspect zu kombinieren, um die bestehenden Strategien und die langfristige strategische Vision des Unternehmens voranzutreiben und so Mehrwert für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter zu schaffen."

Kontinuität und Ausblick

Aspect bestätigt, dass dieser Führungswechsel keine Auswirkungen auf seine Dienstleistungen, Lieferungen oder Handelsvereinbarungen haben wird, auf die sich Kunden, Partner und Lieferanten verlassen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, Organisationen dabei zu unterstützen, das volle Potenzial ihrer Belegschaft durch intelligente, unternehmensgerechte Lösungen für das Personalmanagement auszuschöpfen.

Informationen zu Aspect

Aspect ist ein bewährter Marktführer im Bereich Workforce Management und unterstützt die komplexesten Unternehmen weltweit dabei, das volle Potenzial ihrer Belegschaft auszuschöpfen. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bereich Innovation bietet Aspect Lösungen für Unternehmen, die Prognosen, Terminplanung, Leistungsmanagement und Mitarbeiterengagement in einer intelligenten Plattform vereinen. Die von Aspect Intelligence betriebene Plattform wandelt isolierte Mitarbeiterdaten in vorausschauende, umsetzbare Erkenntnisse um und ermöglicht so schnellere Entscheidungen, stärkere Teams und bessere Geschäftsergebnisse. Aspect genießt das Vertrauen weltweit führender Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Luftfahrt, Einzelhandel und anderen Branchen und unterstützt Unternehmen dabei, sich in Echtzeit anzupassen, Kosten zu kontrollieren und einen außergewöhnlichen Service in großem Maßstab zu bieten. Erfahren Sie mehr unter www.aspect.com

