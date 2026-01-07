DJ Großbritannien und Frankreich planen militärische Drehkreuze in der Ukraine

Von Laurence Norman und Noemie Bisserbe

DOW JONES--Großbritannien und Frankreich werden militärische Drehkreuze in der Ukraine einrichten und geschützte Anlagen bauen, um Waffen und militärische Ausrüstung für das Land zu produzieren, sollte ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Kiew und Russland erreicht werden. Dies sagte der britische Premierminister Keir Starmer am Dienstag. Die Zusagen, die einige der bislang klarsten Details zu den Sicherheitsgarantien westlicher Verbündeter für die Ukraine bieten, erfolgen vor dem Hintergrund fortgesetzter Bemühungen der USA um ein Ende der Kämpfe zwischen Russland und der Ukraine.

Am Dienstag trafen sich führende Politiker und hochrangige Beamte aus Europa, den USA und anderen Partnerländern in Paris, um zwei der zentralen Themen der Friedensgespräche zu erörtern: Sicherheitsgarantien zum Schutz der Ukraine vor einem künftigen russischen Angriff und ein von den USA angeführtes Wirtschaftspaket, das Kiew bei der Erholung vom Krieg helfen soll.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs sowie ihre Verbündeten in Kanada, Australien und andernorts verpflichteten sich zur Teilnahme an einer von den USA angeführten Überwachung und Verifizierung eines Waffenstillstands. Zudem gaben sie langfristige Zusagen für das ukrainische Militär und rechtlich bindende Versprechen ab, die Ukraine im Falle eines künftigen russischen Angriffs zu unterstützen.

Separates anglo-französisches Abkommen zur Ukraine-Hilfe

Ein separates anglo-französisches Abkommen mit der Ukraine legte zusätzliche Hilfe fest, die diese Länder Kiew nach einem Waffenstillstand bereitstellen würden. Zwar hatten Großbritannien und Frankreich erklärt, sie seien bereit, den Kern einer Sicherungstruppe (Reassurance Force) in der Ukraine nach dem Krieg zu bilden, doch waren die Einzelheiten dieser Unterstützung bisher nicht dargelegt worden.

Die Größe dieser Sicherungstruppe und die Zahl der teilnehmenden Länder bleiben unklar. Das Treffen in Paris am Dienstag wurde teilweise deshalb einberufen, weil einige europäische Länder, die ihre Bereitschaft zur Beteiligung an Sicherheitsgarantien signalisiert hatten, offenbar nervös wurden, konkrete Verpflichtungen einzugehen.

Die Rolle der britisch-französischen militärischen Drehkreuze in der Ukraine werde darin bestehen, Kanäle bereitzustellen, über die die Arbeit der ukrainischen Verbündeten organisiert und koordiniert werden könne, sagte ein französischer Beamter.

Moskau lehnt Nato-Präsenz nach möglichem Waffenstillstand ab

Russland lehnt die Präsenz von Streitkräften aus Nato-Mitgliedsländern in der Ukraine nach dem Krieg ab, obwohl Präsident Trump und hochrangige US-Beamte sagten, sie seien zuversichtlich, den Kreml zur Zustimmung bewegen zu können. Starmer sagte, Russlands anhaltende Angriffe auf ukrainische Städte und Infrastruktur deuteten darauf hin, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht kompromissbereit sei.

Russland fordert, dass die Ukraine gut befestigtes Gebiet in der östlichen Donbas-Region abtritt, das Kiew noch kontrolliert.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 03:24 ET (08:24 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.