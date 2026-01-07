EQS-News: Ubyx Inc.; Barclays / Schlagwort(e): Finanzierung

Ubyx stellt ein globales Clearing-System für tokenisierte Einlagen und Stablecoins zur Verfügung. LONDON und NEW YORK, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Barclays hat eine strategische Investition in Ubyx Inc. angekündigt, ein in den USA ansässiges Clearing-System für digitales Geld, einschließlich tokenisierter Einlagen und regulierter Stablecoins. "Interoperabilität ist unerlässlich, um das volle Potenzial digitaler Assets auszuschöpfen. Angesichts der sich weiterentwickelnden Landschaft von Token, Blockchains und Wallets wird Spezialtechnologie eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Konnektivität und Infrastruktur spielen, um regulierten Finanzinstituten eine nahtlose Interaktion zu ermöglichen. Wir freuen uns, Ubyx auf seinem Weg zu begleiten und gemeinsam unser gemeinsames Ziel voranzutreiben, Innovationen in unserer Branche zu beschleunigen und zu gestalten", sagte Ryan Hayward, Head of Digital Assets and Strategic Investments bei Barclays. Tony McLaughlin, CEO von Ubyx, erklärte: "Unsere Mission ist es, ein gemeinsames globalisiertes Akzeptanznetzwerk für reguliertes digitales Geld aufzubauen, einschließlich tokenisierter Einlagen und regulierter Stablecoins. Die Beteiligung der Banken ist unerlässlich, um die Rückzahlung zum Nennwert über regulierte Kanäle zu ermöglichen. Wir treten in eine Welt ein, in der jedes regulierte Unternehmen zusätzlich zu herkömmlichen Bankkonten auch digitale Geldbörsen anbietet.." Diese Investition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Interesse an neuen Formen des digitalen Geldes, das auf Token basiert, die auf öffentlichen Blockchain-Infrastrukturen gehandelt werden, zunimmt. In mehreren Rechtsordnungen schreitet die regulatorische Klarheit voran, und es gibt Anzeichen dafür, dass die Akzeptanz auch außerhalb von Anwendungsfällen für Kryptowährungen zunimmt. Barclays und Ubyx setzen sich für die verantwortungsvolle Entwicklung von tokenisiertem Geld innerhalb des regulatorischen Rahmens ein. Informationen zu Barclays: Unsere Vision ist es, der führende Anbieter im globalen Finanzwesen mit Schwerpunkt auf Großbritannien zu sein. Wir sind eine diversifizierte Bank mit umfassenden Geschäftsbereichen in den Bereichen Privatkunden, Firmenkunden, Vermögensverwaltung und Private Banking in Großbritannien, eine führende Investmentbank und eine starke, spezialisierte US-Privatkundenbank. Durch diese fünf Geschäftsbereiche arbeiten wir gemeinsam an einer besseren finanziellen Zukunft für unsere Kunden, Klienten und Gemeinden. Für weitere Informationen über Barclays besuchen Sie bitte unsere Website home.barclays Informationen zu Ubyx: Ubyx wurde gegründet, um die Allgegenwärtigkeit von tokenisiertem Geld zu fördern. Das Unternehmen verbindet mehrere Emittenten mit mehreren empfangenden Institutionen in einer gemeinsamen Abwicklungsumgebung, die die Einlösung von digitalem Geld zum Nennwert ermöglicht und die Einheitlichkeit des Geldes unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://ubyx.xyz Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855434/Ubyx_Barclays_Partner.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/barclays-investiert-in-ubyx-um-die-konnektivitat-im-bereich-digitales-geld-voranzutreiben-302654409.html



