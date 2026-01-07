EQS-News: Rishabh Pro Engineering Services / Schlagwort(e): Expansion

VADODARA, Indien, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rishabh Software , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmenslösungen, hat die Ausgliederung seines Geschäftsbereichs Design Engineering in ein eigenständiges Unternehmen bekannt gegeben - Rishabh Pro Engineering Services Private Limited. Dieser Schritt wird den Fokus des Unternehmens auf die Bereitstellung hochwertiger, multidisziplinärer Konstruktionsdienstleistungen schärfen. Er richtet sich an Unternehmen, die in führenden Branchen wie Öl und Gas, Fertigung, Chemie, Kryotechnik, Petrochemie, grüner Wasserstoff, Energie und anderen tätig sind.. Der Wechsel markiert einen bedeutenden Meilenstein in Rishabhs Entwicklung als Ingenieurbüro. Durch die unabhängige Tätigkeit wird Rishabh Pro Engineering Services seine Spezialisierung und Flexibilität weiter ausbauen. Das Unternehmen wird noch effektiver auf komplexe technische Anforderungen reagieren können. Die 2006 gegründete Abteilung für Konstruktionstechnik ist in den letzten zwei Jahrzehnten stetig gewachsen. Sie hat sich einen guten Ruf für zuverlässige Lieferungen und langfristige Kundenpartnerschaften aufgebaut. Die Entscheidung, eine eigenständige Einheit zu werden, spiegelt die Reife und Wachstumsbereitschaft des Bereichs wider. Rishabh Pro Engineering Services wird sich auf zukunftsfähige Konstruktionslösungen konzentrieren. Dazu gehören multidisziplinäre Kompetenzen in den Bereichen Prozess-, Detail- und Skid-Engineering sowie Dienstleistungen im Bereich Rohrleitungsbeanspruchung und Strukturanalyse. Die unabhängige Struktur ermöglicht eine größere Verantwortlichkeit, schnellere Entscheidungsfindung und eine bessere Ausrichtung auf die Erwartungen der Kunden. Raju Shah, CEO, kommentierte diese Entwicklung wie folgt:"Dieser Übergang markiert einen entscheidenden Moment in unserer Entwicklung als Ingenieurbüro. Die Gründung von Rishabh Pro Engineering Services als eigenständige Marke ermöglicht es uns, mit größerer Konzentration und Verantwortung zu arbeiten. 'Pro' spiegelt die Standards wider, für die wir heute stehen, gezielter und verantwortungsvoller zu arbeiten. proaktiv im Ansatz, kompetent in der Ausführung und fortschrittlich im Denken. Dies ist nicht nur eine strukturelle Veränderung. Es ist eine langfristige Verpflichtung gegenüber unseren Kunden, Partnern und Teams." Im Rahmen des Übergangs hat Rishabh Pro Engineering Services eine überarbeitete visuelle Identität vorgestellt. Dazu gehören ein modernisiertes Logo und Design. Die neue Identität spiegelt die globale Ausrichtung, die multidisziplinäre Expertise und die zukunftsorientierte Vision des Unternehmens wider, während es gleichzeitig in seiner Ingenieurstradition verwurzelt bleibt und durch fortschrittliche digitale Design- und Simulationsfähigkeiten gestärkt wird. Informationen zu Rishabh Pro Engineering Services Rishabh Pro Engineering Services Private Limited ist ein multidisziplinäres Konstruktionsunternehmen mit fast zwei Jahrzehnten globaler Erfahrung. Das Unternehmen bietet proaktive, kompetente und fortschrittliche technische Unterstützung für Eigentümer und Betreiber, EPC-Auftragnehmer, PMCs und Hersteller von modularen Paketen entlang der gesamten globalen Energiewertschöpfungskette. Rishabh Pro Engineering Services ist auf Upstream-, Midstream- und Downstream-Projekte an Land und auf See spezialisiert und hilft seinen Kunden, sicherere, intelligentere und effizientere Projektergebnisse zu erzielen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851621/Rishabh_Pro_Engineering.jpg

