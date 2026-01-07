Mainz (ots) -
Sonntag, 01.02.
Bitte Programmänderung beachten:
6.30 Verborgene Welten
Das Geheimnis der gefiederten Drachen
Frankreich 2019
"Leschs Kosmos: Asteroiden - Abwehrmission im All" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderung beachten:
"Wer ist Andrew Tate?" um 1.30 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 1.45 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 04.02.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Leschs Kosmos
Die Weltretter? - Wir brauchen neue Superhelden!
Deutschland 2024
"ZDF-History: Stalingrad - Die Schlacht, die niemals endet" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 05.02.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit
Ursprung des Lebens
USA 2015
"Genial konstruiert: Superschiffe" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)
Freitag, 06.02.
Bitte Programmänderungen beachten:
10.45 Ermittler!
Der Feind, den Du liebst
Deutschland 2025
"Ermittler! - Bis der Tod euch scheidet" entfällt "Ermittler! - Ungesühnt" um 11.15 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 11.45 Uhr wie vorgesehen)
