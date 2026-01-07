© Foto: Arne Dedert/dpa - dpa-BildfunkDer Dax startet mit einem neuen Rekord ins Jahr und knackt erstmals die Marke von 25.000 Punkten. Rüstungsaktien treiben die Rallye, doch Experten warnen vor Gewinnmitnahmen und einer möglichen Konsolidierung.Der deutsche Leitindex DAX ist mit einem Paukenschlag ins neue Börsenjahr gestartet. Zur Wochenmitte übersprang das Börsenbarometer erstmals die Marke von 25.000 Punkten und markierte damit ein neues Allzeithoch. In der Spitze notierte der Index bei rund 25.028 Zählern, ein Plus von rund 0,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit setzt sich die beeindruckende Rallye fort: Bereits an drei von vier Handelstagen im laufenden Jahr erreichte der DAX neue Rekordstände. Am Dienstag hatte der …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE