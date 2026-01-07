Lenovo Agentic AI bietet Unternehmen die Governance, Tools, Beratung und kontinuierliche Unterstützung, die sie benötigen, um produktionsreife KI-Agenten schneller und intelligenter einzusetzen und zu verwalten und so ihre KI-Ziele in messbare Ergebnisse umzusetzen.

Drei neue Lenovo xIQ-Bereitstellungsplattformen stärken den Hybrid AI Advantage von Lenovo, indem sie die Automatisierung und Governance bieten, die Unternehmen benötigen, um KI sicher zu skalieren.

Lenovo hat heute die nächste Phase seines Hybrid AI Advantage mit der Einführung von Lenovo Agentic AI, angekündigt, einer neuen Full-Lifecycle-Unternehmenslösung für die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung von KI-Agenten, sowie Lenovo xIQ, einer neuen Suite von KI-nativen Bereitstellungsplattformen, die darauf ausgelegt sind, KI im gesamten Unternehmen zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu operationalisieren. Diese Weiterentwicklung erweitert den etablierten Hybrid AI Advantage von Lenovo von einer grundlegenden KI-Architektur zu einem umfassenderen, lebenszyklusorientierten Ansatz für die Bereitstellung und Skalierung von KI im gesamten Unternehmen.

Lenovo Hybrid AI Advantage ist das End-to-End-KI-Portfolio von Lenovo für Unternehmen, das durch die Kombination von Hybrid AI Factory, Lenovo AI Services und der AI Library die Grundlage für KI in Unternehmen bildet. Die Plattformen Lenovo Agentic AI und Lenovo xIQ bauen auf dieser Grundlage auf und ergänzen sie um Lebenszyklus-Services, Automatisierung und Governance, sodass Unternehmen KI auf Unternehmensebene sicher bereitstellen, steuern und betreiben können.

Messbare Ergebnisse mit Agentic AI

Lenovo Agentic AI bietet Unternehmen Governance, Tools, Beratung und kontinuierlichen Support, um produktionsreife KI-Agenten schneller und intelligenter bereitzustellen und zu verwalten und so KI-Ambitionen in messbare Ergebnisse umzusetzen. Durch die Kombination von Lenovo AI Services und der Lenovo AI Library, einem Portfolio validierter und anpassbarer Anwendungsfälle, mit Lebenszyklusautomatisierung und Governance hilft Agentic AI Unternehmen dabei, KI-Agenten schnell und verantwortungsbewusst einzusetzen.

Beratungsdienste wie AI Discover für die Strategieentwicklung und AI Fast Start für die schnelle Bereitstellung ermöglichen es Unternehmen, ihre KI-Reise mit Zuversicht zu beginnen und die Amortisationszeit vom ersten Proof-of-Concept bis zur vollständigen Bereitstellung auf nur drei Monate zu verkürzen.

Lenovo xIQ stärkt den Hybrid AI Advantage von Lenovo

Drei neue Lenovo xIQ-Bereitstellungsplattformen decken wichtige Bereiche der KI-Implementierung in Unternehmen ab: intelligente Agenten, den digitalen Arbeitsplatz und die hybride Infrastruktur. Jede Plattform bietet gemeinsame Governance und Automatisierung, um Unternehmen bei der effektiven Skalierung von KI zu unterstützen:

xIQ Agent Platform - Beschleunigt die Amortisationszeit durch die schnelle Erstellung und Bereitstellung von KI-Agenten ohne Programmieraufwand in wenigen Minuten, mit integrierter Governance zur Risikominderung.

Beschleunigt die Amortisationszeit durch die schnelle Erstellung und Bereitstellung von KI-Agenten ohne Programmieraufwand in wenigen Minuten, mit integrierter Governance zur Risikominderung. xIQ Digital Workplace Platform - Steigert die Produktivität der Mitarbeiter und die IT-Effizienz durch proaktive Problemerkennung, automatisierte Fehlerbehebung und personalisierte digitale Arbeitsplatzerfahrungen. Damit wird eine Verbesserung der Benutzererfahrung um bis zu 30 erreicht, die IT-Supportkosten um 30 gesenkt und eine proaktive Lösung von IT-Problemen um bis zu 40 ermöglicht.

Steigert die Produktivität der Mitarbeiter und die IT-Effizienz durch proaktive Problemerkennung, automatisierte Fehlerbehebung und personalisierte digitale Arbeitsplatzerfahrungen. Damit wird eine Verbesserung der Benutzererfahrung um bis zu 30 erreicht, die IT-Supportkosten um 30 gesenkt und eine proaktive Lösung von IT-Problemen um bis zu 40 ermöglicht. xIQ Hybrid Cloud Platform - Optimiert Kosten, Leistung und Transparenz in Hybrid- und Multi-Cloud-Umgebungen durch die Kombination von AIOps, FinOps und DevOps für intelligentere Abläufe.

Zusammen sorgen diese Funktionen für optimierte Abläufe, stärken das Vertrauen und beschleunigen Innovationen, wodurch Unternehmen Risiken reduzieren und messbare Geschäftsergebnisse erzielen können.

Erfüllung der Unternehmensanforderungen an Agentic AI

Branchenübergreifend wünschen sich Unternehmen eine KI, die handelt, sich anpasst und Ergebnisse liefert und nicht nur Inhalte generiert. Lenovo Agentic AI erfüllt diese Anforderungen, indem es die Dienste, die Governance und die Geschwindigkeit bereitstellt, die für den großflächigen Einsatz von KI erforderlich sind.

Durch die Kombination von Lenovo AI Services mit der Lenovo AI Library hilft Agentic AI Unternehmen dabei, hochwertige Anwendungsfälle zu identifizieren und die Bereitstellung zu beschleunigen. Die AI Library bietet bewährte, wiederholbare Ansätze, die den Entwicklungsaufwand reduzieren, Risiken senken und die KI auf echte Geschäftsergebnisse ausrichten.

"Kunden sagen uns jeden Tag, dass sie sich von KI einen Mehrwert versprechen, aber keine zusätzliche Komplexität wünschen", so Ken Wong, Executive Vice President und President der Solutions Services Group bei Lenovo. "Mit unserem Lenovo Hybrid AI Advantage, unseren KI-Services und unserer KI-Bibliothek bieten wir Unternehmen einen klaren Ausgangspunkt für KI, und unser Full-Stack-Ansatz trägt dazu bei, dass KI-Agenten in den Bereichen des Unternehmens, in denen sie am wichtigsten sind, einen Mehrwert liefern."

Die KI-Reifegradlücke schließen

Bis 2027 erwartet IDC¹, dass agentenbasierte Workflows die Aufgabenausführung und -leistung weltweit neu gestalten werden , auch wenn die meisten Unternehmen einen geringen Reifegrad bei der Operationalisierung von KI melden. Diese Lücke unterstreicht den Bedarf an Lebenszyklus-Services, bewährten Anwendungsfällen und einer Plattformarchitektur, die eine verantwortungsvolle, wiederholbare Bereitstellung unterstützt.

Lenovo unterstützt seine Kunden bereits dabei, diese Herausforderung zu meistern. In Zusammenarbeit mit der Yili Group, einem der weltweit führenden Produzenten von Milchprodukten, hat Lenovo seinen Agentic-AI-Ansatz zur Transformation der Betriebsabläufe angewendet. Mithilfe der Lenovo AI Services hat Yili eine Pilotphase zur Analyse der Kundenstimmen gestartet, um die Kundenbindung zu personalisieren, einen Supply-Chain-Control-Tower für Echtzeit-Transparenz implementiert und digitale Commerce-Tools eingeführt, um das Wachstum zu beschleunigen. Diese Initiativen zeigen, wie das End-to-End-Portfolio und die Fähigkeiten von Lenovo das Potenzial der KI in praktische Ergebnisse umsetzen und so die Effizienz, Widerstandsfähigkeit und Kundenerfahrung verbessern.

"Yili treibt Innovationen voran und baut eine intelligentere Lieferkette auf, wobei Lenovo uns tatkräftig unterstützt und mit uns zusammenarbeitet, um neue Möglichkeiten für den Einsatz von KI in unseren Betriebsabläufen zu erschließen", so Tiger Shang, General Manager des Data Technology Center bei der Yili Group. "Diese KI-Fähigkeiten haben die Effizienz unserer Mitarbeiter verbessert und uns dabei geholfen, unseren Kunden einen besseren Service zu bieten."

Alles unter einem Dach: ein komplettes KI-Ökosystem für Unternehmen

Lenovo Hybrid AI Advantage bildet mit seiner Architektur, seinen Services und Beschleunigern die Grundlage für KI in Unternehmen. Lenovo Agentic AI sorgt für Lebenszyklus-Governance und Automatisierung bei KI-Agenten, während Lenovo xIQ diese Fähigkeiten unternehmensweit einsetzt von intelligenten Agenten bis hin zum digitalen Arbeitsplatz und zur hybriden Infrastruktur. Zusammen bieten sie einen umfassenden Ansatz für die großflächige Operationalisierung von KI.

Diese einzigartige Kombination aus KI-PCs, hybrider Infrastruktur, KI-nativen Plattformen, Lebenszyklus-Services und validierten Anwendungsfällen positioniert Lenovo als einen der wenigen Anbieter, die den gesamten KI-Weg eines Unternehmens unterstützen können. Von der Erstellung von KI-Agenten in wenigen Minuten bis hin zu deren Verwaltung über Geräte, Rechenzentren und Cloud-Umgebungen hinweg hilft Lenovo Unternehmen dabei, KI überall dort zu operationalisieren, wo Daten und Teams arbeiten.

Weitere Informationen

Um zu erfahren, wie Lenovo Unternehmen bei der Einführung produktionsbereiter KI-Agenten unterstützt, besuchen Sie lenovo.com/aiservices.

