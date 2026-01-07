NORDEX hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weitere Aufträge für 15 Windenergieprojekte aus Frankreich, Belgien und Portugal gebucht. In Zahlen heißt das: Insgesamt wurden 78 Turbinen mit mehr als 414 Megawatt Gesamtleistung bestellt. Alle Verträge umfassen mehrjährige Service- und Wartungsvereinbarungen, die Auslieferung der Turbinen ist für 2027 vorgesehen. Da kommt ordentlich Wind auf - die Aktie schwebt daher auf Wolke grün.
