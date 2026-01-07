Gold zieht an, Silber explodiert, geopolitische Risiken eskalieren. Schulden, Zinshoffnungen und knappe Rohstoffe verschieben die Machtverhältnisse. Warum der Markt jetzt nervös wird. Gold steuert nach Einschätzung der UBS noch in diesem Quartal auf die Marke von 5.000 US-Dollar je Unze zu. Treiber seien vor allem starke Käufe der Zentralbanken, wachsende Haushaltsdefizite, sinkende US-Zinsen und anhaltende geopolitische Spannungen. Das sagte Dominic Schnider, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
