Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Hauptaugenmerk gilt heute wohl erneut US-Datenveröffentlichungen, denn die deutschen Arbeitsmarktzahlen und die EWU-Verbraucherpreise werden kaum in der Lage sein, die Finanzmärkte aus der Ruhe zu bringen, so die Analysten der Helaba.Am hiesigen Arbeitsmarkt sei nur mit wenig Veränderung zu rechnen. Die konjunkturelle Dynamik sei schwach, immerhin aber signalisiere der Indikator der Bundesanstalt für Arbeit eine allmähliche Verbesserung. In Bezug auf die EWU-Teuerungsrate stünden die Zeichen auf Entspannung. Die französische Inflation habe leicht nachgegeben, ebenso wie die deutsche, sodass die Zinssenkungserwartungen hinsichtlich der EZB und die Rentenmärkte gestern bereits unterstützt worden seien. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
