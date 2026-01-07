Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die schwächer als erwartet ausgefallenen DE-Verbraucherpreise haben gestern zusammen mit der sinkenden Inflationsrate in Frankreich die Rentenkurse unterstützt, so die Analysten der Helaba.Zwar sei nicht unmittelbar davon auszugehen, dass die EZB von ihrer abwartenden Haltung abweiche; die Entspannung an der Inflationsfront aber lasse zumindest wieder Spielraum auf der Unterseite. Die EWU-Teuerung sollte dem heute nicht entgegenstehen. Zudem würden die US-Daten gemischt erwartet und vor allem ein Rückgang des ISM-Serviceindexes könnte die Zinssenkungsfantasien tendenziell stärken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
