Der chinesische E-Autobauer Xpeng hat im Jahr 2025 429.445 Elektroautos ausgeliefert, was einer Steigerung von 126 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Auch in den Übersee-Märkten konnte Xpeng deutlich zulegen. Die 429.445 Auslieferungen werden in der kurzen Mitteilung nicht weiter aufgeschlüsselt, es ist also keine Verteilung auf die einzelnen Baureihen des Herstellers bekannt. Im Laufe des Jahres hatte sich aber die preiswerte Limousine Mona M03 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
