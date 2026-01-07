© Foto: OpenAIChinas führender Anbieter für KI-Server xFusion stellt die Weichen für den Börsengang. Der Fall zeigt, wie stark Investoren auf Künstliche Intelligenz setzen.Der chinesische Anbieter von Servern für Künstliche Intelligenz xFusion treibt seine Börsenpläne voran. Das Unternehmen verpflichtete die Investmentbank Citic Securities. Das geht aus einer Offenlegung bei der Chinesischen Wertpapieraufsicht hervor. Der Schritt markiert den formellen Start der Vorbereitungen für einen Börsengang. xFusion schloss die Vereinbarung am 31. Dezember. Die sogenannte Begleitphase läuft von Januar bis April oder Mai. In dieser Zeit werden Führungskräfte auf regulatorische und organisatorische Anforderungen …Den vollständigen Artikel lesen
