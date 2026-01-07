EQS-News: Finshape / Schlagwort(e): Personalie

Finshape beschleunigt globales Wachstum: Neuer CEO bringt 25 Jahre Erfahrung in weltweiter Banken-Transformation mit



07.01.2026 / 11:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Finshape, ein führender Anbieter digitaler Banking-Lösungen, gab die Ernennung von Neil Budd zum neuen CEO des Unternehmens bekannt. PRAG, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Budd kommt zu Finshape als erfahrene Führungskraft mit über 25 Jahren Erfahrung im Banken-, Technologie- und Beratungssektor. Er wird sich auf das weitere internationale Wachstum des Unternehmens, die Stärkung der Wertschöpfung für Kunden und die Expansion der Aktivitäten vor allem in Westeuropa, dem Nahen Osten und der APAC-Region konzentrieren. Der derzeitige CEO Petr Koutný wird in die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden wechseln. Finanzinstitute arbeiten heute daran, ihre Investitionen in die Digitalisierung in messbare Ergebnisse umzusetzen und gleichzeitig zu verstehen, wie sie das Potenzial der künstlichen Intelligenz sinnvoll nutzen können. "Banken suchen nach Technologiepartnern, denen sie langfristig vertrauen können. Finshape verfügt über ein starkes, relevantes Produktportfolio, erfahrene Teams und stabile, vertrauensvolle Beziehungen zu Banken. Mit unserem ADBO System und neuen Funktionen im Bereich Loyalität und Personalisierung werden wir Banken weiterhin dabei helfen, ihren Kunden greifbare Mehrwerte zu liefern und unsere Wachstumsreise in neue Märkte zu beschleunigen", sagte Neil Budd. Finshape wächst langfristig, insbesondere in Mittel- und Osteuropa, wo das Unternehmen mit großen Finanzinstituten wie Erste Group, Raiffeisen Bank International AG, OTP Bank Group oder Banca Transilvania zusammenarbeitet. Im Jahr 2025 erzielte Finshape laut konsolidierten Ergebnissen einen Umsatz von 55 Millionen Euro und wuchs um 30 % im Jahresvergleich. Das Unternehmen erweitert auch seine internationale Präsenz. Das weitere Wachstum wurde durch die kürzliche Übernahme der Loyalty-Plattform Realtime-XLS von der Collinson Group und eine strategische Partnerschaft mit der Dubai Islamic Bank, der größten islamischen Bank in den Vereinigten Arabischen Emiraten, unterstützt. Diese Schritte stärken die Rolle von Finshape im globalen digitalen Banking. Finshape beabsichtigt, Marktführer bei der Implementierung von Technologien zu sein, wobei der Schwerpunkt speziell auf der sinnvollen Integration von KI in die Betriebsabläufe und in Kundenangebote liegt, um messbare Ergebnisse für Banken zu erzielen. Bevor Neil zu Finshape kam, arbeitete er bei verschiedenen führenden globalen Beratungs- und Advisory-Firmen. Bei Finastra war er Vice President Global Head Strategic Partnerships Ecosystem and Alliances sowie Global Head Managed Services. Bei Accenture war er Managing Director. Heute betreut Finshape über 100 Finanzinstitute in 25 Ländern auf vier Kontinenten. Das Team des Unternehmens umfasst über 600 Spezialisten, die weltweit Dutzende Millionen Endanwender unterstützen. Das Wachstum von Finshape wird durch eine Kombination aus organischer Entwicklung und gezielten Akquisitionen vorangetrieben. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2855418/Neil_CEO_Finshape.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/finshape-beschleunigt-globales-wachstum-neuer-ceo-bringt-25-jahre-erfahrung-in-weltweiter-banken-transformation-mit-302653952.html



07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News