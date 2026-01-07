Mit ausgewählten Aktien aus Deutschland lässt sich derzeit eine Dividendenrendite von rund sechs Prozent erzielen. BÖRSE ONLINE hat dafür ein Depot zusammengestellt, das auch in stürmischen Börsenzeiten auf Stabilität und Absicherung ausgelegt ist. Die Dividende eines Unternehmens sendet ein wichtiges Signal. Eine hohe und verlässliche Ausschüttung - selbst in stürmischen Börsenzeiten - ist wie ein Leuchtfeuer für Anleger. Sie macht sichtbar, welche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
