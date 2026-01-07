Bechtle bleibt aus operativer Sicht gut positioniert. Die starke Präsenz im öffentlichen Sektor, die breite Kundenbasis sowie die solide Bilanz bieten Stabilität in einem selektiv herausfordernden IT-Marktumfeld. Darüber hinaus deuten die kürzlich gewonnenen Aufträge und die Ergebnisse des dritten Quartals 2025 auf Anzeichen eines operativen Bodenausganges hin. Der nächste potenzielle Katalysator wird die Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 am 20. März sein. Unserer Ansicht nach wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich konservativ ausfallen, da das Investitionsverhalten im Teilbereichen des privaten Sektors weiterhin vorsichtig ist und die Sichtbarkeit zu Beginn des Jahres begrenzt bleibt. Bis dahin halten wir eine abwartende Haltung für angemessen. Nach der allmählichen Erholung des Aktienkurses ist unser Kursziel von 48,00 EUR nun in Reichweite, was ein ausgewogeneres Risiko-Rendite-Profil aus Bewertungs perspektive ergibt. Daher bestätigen wir unsere bestehenden Schätzungen und unser Kursziel, sehen jedoch begrenztes Aufwärtspotenzial in der nahen Zukunft. Wir stufen Bechtle von "Kaufen" auf "Halten" herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag
© 2026 mwb research