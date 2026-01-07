Lenovo hat die Weiterentwicklungen seines Thinkbook Plus Gen6 Rollable präsentiert. Zwei Notebook-Prototypen können ihre Bildschirme ausfahren - einer nach oben, der andere zur Seite. Lenovo hat auf der CES 2026 eine Reihe von Konzeptstudien vorgestellt. Besonders ins Auge fallen dabei das neue Thinkpad Rollable XD Concept, ein Notebook mit ausrollbarem Display, und ein seitlich ausfahrbarer Gaming-Laptop, dessen Bildschirm bis auf 23,8 Zoll vergrößert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
