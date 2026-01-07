SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy hat 2025 vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mitteilte. Im Schlussquartal fiel der Anstieg allerdings schwächer aus als im Gesamtjahr. Zudem verfehlte das Wachstum die mittleren Analystenerwartungen etwas. An der Börse kam das schlecht an.

Für die Aktie ging es kurz nach Handelsbeginn um über acht Prozent auf 65,80 Euro abwärts. In den vergangenen 12 Monaten hat sie rund 46 Prozent an Wert eingebüßt. Analyst Martin Comtesse vom Investmenthaus Jefferies sieht ein durchwachsenes Bild. Es sei eine klar negative Überraschung, dass die Umsätze mit rezeptfreien Medikamenten inmitten der Grippesaison nachließen. Dem gegenüber stehe aber eine Beschleunigung bei E-Rezepten, denn trotz der Bedenken von Anlegern seien hier die Ziele für 2025 erreicht worden.

Für Volker Bosse von der Baader Bank sind die vorläufigen Umsatzzahlen für das Gesamtjahr solide ausgefallen, auch wenn sie etwas unter den Analystenerwartungen gelegen hätten. Zurückzuführen sei dies auf trägere Umsätze bei rezeptfreien Medikamenten. Die Zahlen untermauerten jedoch, dass Redcare auf dem besten Weg sei, bedeutende Marktanteile im Online-Apothekenmarkt in Europa - und insbesondere in Deutschland - zu gewinnen.

2025 zog der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) von 750 Millionen Euro im Vorjahr auf 1 Milliarde Euro an. Die Hälfte davon wurde in Deutschland erzielt. Bei den nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten wurde ein Umsatzanstieg von 1,6 auf 1,9 Milliarden Euro verbucht.

Im vierten Quartal habe sich die Nachfrage bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten "in einigen Märkten verhalten entwickelt", so Konzernchef Olaf Heinrich laut Mitteilung. In Deutschland habe das Unternehmen aber seine "führende Position beim E-Rezept weiter ausgebaut".

Die Anzahl aktiver Kunden stieg 2025 im Jahresvergleich um 1,4 Millionen auf 13,9 Millionen. Den Geschäftsbericht für 2025 will Redcare am 4. März veröffentlichen./err/lew/mis