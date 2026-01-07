Der Geschäftsbetrieb bei der IDEAL Versicherung läuft nach dem Cyberangriff Anfang Dezember nun wieder uneingeschränkt. Der Versicherer teilte mit, dass alle Services sowie die Internetseite wieder vollumfänglich verfügbar sind. In einzelnen Fällen könne es noch zu Bearbeitungsverzögerungen kommen. Die IDEAL Versicherung hat den Geschäftsbetrieb vollständig wieder aufgenommen. Nachdem der Versicherer am 10.12.2025 Opfer eines Cyberangriffs geworden war, konnten nun die erforderlichen Maßnahmen zur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
