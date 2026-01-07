ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Inflation Ende des vergangenen Jahres etwas verstärkt. Die nach europäischem Standard erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten im Dezember auf Jahressicht um 1,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.

Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 1,1 Prozent gelegen und damit auf dem niedrigsten Niveau seit Oktober 2024. Im Monatsvergleich legten die Verbraucherpreise im Dezember um 0,2 Prozent zu. Auch das war von Ökonomen erwartet worden.

Die italienische Inflationsrate liegt deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank. Die Notenbank strebt auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum an. Zeitgleich zu den italienischen Preisdaten hat das europäische Statistikamt Eurostat für die Eurozone eine Inflationsrate von 2,0 Prozent im Dezember gemeldet./jkr/mis