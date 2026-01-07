weiter...

Artikelübersicht

Die Wall Street tendierte gestern freundlich, zwei Segmente stachen hervor. Der Rohstoffsektor und Unternehmen mit Preissetzungsmacht konnten zulegen. Zu den ersteren gehören etwa die Mienen und zur zweiten Gruppe zum Beispiel Chip-Maschinenbauer. Unterm Strich führten gestern wieder der DOW JONES und der RUSSELL2000 mit Zugewinnen zwischen 1,2 % und 1,5 % die Szenerie an. S&P500 und NASDAQ schaffen +0,6%. Der Fear & Greed Index notiert mit 52 im neutralen Bereich, der VIX unter 15 zeigt geringe Volatilität an.Der DAX ist der 25.000 Punkte Marke gestern in der Nachbörse schon auf die Pelle gerückt. Kurz nach der Eröffnung heute Vormittag war es dann so weit: das deutsche Börsenbarometer hat die runde Marke gekcknackt. Adidas tanzt allerdings aus der Reihe, lesen Sie hierDas war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass bei unserem Partner Finanzen100. Einen vollständigen Überblick können Sie sich in unserer?? verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen Monat lang gratis testen. Probieren Sie es kostenlos aus!