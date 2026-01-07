Düsseldorf (ots) -Der Vorstand der ARAG SE hat Andreas Gkrekas zum neuen Leiter der Niederlassung ARAG Griechenland in Athen berufen. Seit dem 1. Januar 2026 führt er die Geschäfte des ARAG Rechtsschutzes in Griechenland. Andreas Gkrekas hat die Nachfolge von CEO Dimitrios Tsekouras übernommen, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand gegangen ist.Andreas Gkrekas verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der griechischen Versicherungswirtschaft. Zuletzt war der Rechtsanwalt für die Generali Hellas und die Sofos Insurance Agency tätig. "Wir freuen uns sehr, dass wir Andreas Gkrekas mit seiner juristischen Expertise und profunden Branchenerfahrung für unser Team gewinnen konnten", sagt Dr. Renko Dirksen, Vorstandsvorsitzender der ARAG SE. "Der griechische Markt ist für uns ein strategisch wichtiger Standort, den wir seit mehr als fünf Jahrzehnten mit innovativen Produkten prägen." Zuletzt verbuchte die ARAG in Griechenland Beitragseinnahmen von 6,3 Millionen EUR. Sie gehört damit zu den führenden Anbietern im Segment Rechtsschutz.Nach vier Jahrzehnten in der ARAG Familie, darunter 15 Jahre als CEO der ARAG Griechenland, verabschiedet sich Dimitrios Tsekouras nach Erreichen der Altersgrenze aus der Geschäftsleitung. Aufgrund seiner bedeutenden Verdienste für das griechische Geschäft und seiner umfassenden Erfahrung wird er dem Unternehmen während einer Übergangsphase weiterhin in beratender Funktion verbunden bleiben. "Der ARAG Konzern dankt Dimitrios Tsekouras für seine außergewöhnliche Leistung", betont Dr. Renko Dirksen. "Sein Name und seine Präsenz sind untrennbar mit der Entwicklung des Rechtsschutzsektors in Griechenland und der Geschichte unserer Niederlassung verbunden. Dimitrios Tsekouras hat die ARAG Griechenland mit Tatkraft und Weitsicht geführt - und unsere Marktposition nachhaltig gestärkt."Alle Personalveränderungen bei der ARAG Griechenland stehen unter dem Zustimmungsvorbehalt der zuständigen Aufsichtsbehörden.Druckfähige Pressefotos von Andreas Gkrekas und Dimitrios Tsekouras erhalten Sie hier: https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00767/Pressekontakt:Björn LarsenLeiter Internationale Kommunikation ARAG SETelefon: +49 211 963-3490E-Mail: bjoern.larsen@ARAG.deOriginal-Content von: ARAG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29811/6191495