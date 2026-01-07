Bohrbeginn im Februar geplant: ADX beginnt mit Welchau-Test und drei Gaszielen

Anzeige / Werbung

ADX Energy beginnt das Jahr 2026 mit einer klaren operativen Ausrichtung in Oberösterreich. Bereits im Februar soll die Wiederaufnahme der Fördertests am Bohrloch Welchau-1 erfolgen. Parallel dazu steht ein neues Bohrprogramm mit mehreren flachen Erdgasvorkommen kurz vor dem Start. Das Unternehmen meldet konkrete Fortschritte bei Genehmigungen, Technik und Planung und unterstreicht damit seinen Anspruch, die Energieproduktion in der Region zügig auszubauen.

Welchau-1 Tests vor Wiederaufnahme

Den Auftakt ins neue Jahr bildet die geplante Wiederaufnahme der Testarbeiten am Bohrloch Welchau-1. Nach Unternehmensangaben soll ein Workover Rig in der ersten Februarwoche mobilisiert werden, um Fördertests an der oberflächennahen Reifling-Formation durchzuführen. Diese Formation sei bereits perforiert worden und werde nun gezielt stimuliert, unter anderem durch eine Säurebehandlung zur Beseitigung von Bohrlochschäden und zur Verbesserung der Durchlässigkeit.



Die Reifling-Formation ist die oberste von vier karbonathaltigen Schichten, die während der ursprünglichen Bohrung durchteuft wurden. ADX erwarte von der Maßnahme neue Erkenntnisse zum Förderpotenzial. Über weitere Testphasen, etwa an tieferliegenden Reservoirs, solle auf Basis der Ergebnisse entschieden werden.