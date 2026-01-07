Bohrbeginn im Februar geplant: ADX beginnt mit Welchau-Test und drei Gaszielen

Anzeige / Werbung
ADX Energy beginnt das Jahr 2026 mit einer klaren operativen Ausrichtung in Oberösterreich. Bereits im Februar soll die Wiederaufnahme der Fördertests am Bohrloch Welchau-1 erfolgen. Parallel dazu steht ein neues Bohrprogramm mit mehreren flachen Erdgasvorkommen kurz vor dem Start. Das Unternehmen meldet konkrete Fortschritte bei Genehmigungen, Technik und Planung und unterstreicht damit seinen Anspruch, die Energieproduktion in der Region zügig auszubauen.
ADX Energy beginnt das Jahr 2026 mit einer klaren operativen Ausrichtung in Oberösterreich. Bereits im Februar soll die Wiederaufnahme der Fördertests am Bohrloch Welchau-1 erfolgen. Parallel dazu steht ein neues Bohrprogramm mit mehreren flachen Erdgasvorkommen kurz vor dem Start. Das Unternehmen meldet konkrete Fortschritte bei Genehmigungen, Technik und Planung und unterstreicht damit seinen Anspruch, die Energieproduktion in der Region zügig auszubauen.
Welchau-1 Tests vor Wiederaufnahme
Den Auftakt ins neue Jahr bildet die geplante Wiederaufnahme der Testarbeiten am Bohrloch Welchau-1. Nach Unternehmensangaben soll ein Workover Rig in der ersten Februarwoche mobilisiert werden, um
Fördertests an der oberflächennahen Reifling-Formation durchzuführen. Diese Formation sei bereits perforiert worden und werde nun gezielt stimuliert, unter anderem durch eine Säurebehandlung zur
Beseitigung von Bohrlochschäden und zur Verbesserung der Durchlässigkeit.
Die Reifling-Formation ist die oberste von vier karbonathaltigen Schichten, die während der ursprünglichen Bohrung durchteuft wurden. ADX erwarte von der Maßnahme neue Erkenntnisse zum Förderpotenzial. Über weitere Testphasen, etwa an tieferliegenden Reservoirs, solle auf Basis der Ergebnisse entschieden werden.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)