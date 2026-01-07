Die vorläufigen Verkaufszahlen von Redcare Pharmacy für das vierte Quartal 2025 lagen unter den Markterwartungen, was auf eine schwächere Leistung im Non-Rx-Bereich zurückzuführen war. Die Gruppenerlöse wuchsen im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf 794 Millionen EUR, was unter den Konsensprognosen lag, nach einem Wachstum im Non-Rx-Segment trotz Grippesaison von lediglich 9%. Im Gegensatz dazu stiegen die Rx-Umsätze in Deutschland um 60% im Jahresvergleich, was weitgehend den Erwartungen entsprach und das anhaltende Momentum bei e-Rezepten bestätigt. Für das Geschäftsjahr 2025 erhöhte sich der Umsatz der Gruppe um 24% im Jahresvergleich auf etwa 2,9 Milliarden EUR, wobei der Rx-Bereich die Erwartungen vollständig erfüllte, während das Non-Rx-Wachstum hinter dem Ausblick zurückblieb. Wir gehen nun von einer vorsichtigerer Ergebnisentwicklung aus, auch bedingt durch den intensiver Wettbewerb im Non-Rx-Segment nach dem Einstieg von dm. Daher senken wir unser Kursziel auf 120,00 EUR (zuvor: 144,00 EUR), halten jedoch unsere Kaufempfehlung bei, die durch die unveränderte e-Rx-These und die erwarteten Effizienzgewinne aus der Automatisierung der Logistik untermauert wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/redcare-pharmacy-nv





© 2026 mwb research