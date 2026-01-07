Die jüngste Stärke des Aktienkurses deutet darauf hin, dass der Markt zunehmend eine reibungslosere Übergangsphase in den nächsten Aufschwung einpreist, wobei die ersten signifikanten Signale im zweiten Halbjahr 2026 von AI-bezogenen GaN-Bestellungen erwartet werden, die an NVIDIAs 800 VDC-Architektur gebunden sind. Nach aktuellen Gesprächen mit Aixtron erwarten wir jedoch, dass sich 2026 schwächer entwickeln wird als ursprünglich angenommen, was hauptsächlich auf die anhaltende Schwäche bei SiC zurückzuführen ist. Dies führt zu einer Herabstufung unserer kurzfristigen Prognosen. Erfreulicherweise sollten die Margen dennoch im Jahresvergleich leicht steigen, unterstützt durch eine günstigere Mischung, die sich zu GaN und Photonik hin neigt (30% höher yoy 2026E). Über dieses Übergangsjahr hinaus erhöhen wir unsere Schätzungen für die folgenden Jahre, da wir zuversichtlicher sind, dass eine spürbare Volumenänderung ab 2027 erfolgen wird, unterstützt durch eine Wiederbelebung bei SiC Anfang 2027, parallel zum Anstieg der AI-bezogenen GaN-Bestellungen. Dies unterstützt ein höheres Kursziel von 21,00 EUR (von 18,00 EUR). Auf dem aktuellen Niveau sehen wir das Risiko-Ertrags-Verhältnis als ausgewogen, da die Bewertung bereits die Dynamik des frühen Zyklus widerspiegelt. Upside hängt von einer sich konkretisierenden Erholung ab, während die Downside mit verbleibenden zeitlichen Unsicherheiten und der Umsetzung verbunden ist, was uns dazu veranlasst, unsere HOLD-Empfehlung angesichts weiterhin schwacher Fundamentaldaten für 2026 aufrechtzuerhalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se





© 2026 mwb research