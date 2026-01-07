Der chinesische Autokonzern FAW hat einen ersten Prototypen seiner Luxusmarke Hongqi mit eingebautem Feststoffakku gezeigt. Laut Hongqi wurde die neuartige Batterie inhouse entwickelt und ist das erste vollständig auf Festkörpertechnologie basierende System, das die Marke in einem Serienfahrzeug verbaut. Erst vergangenen Monat war bekanntgeworden, dass die für Staatslimousinen bekannte Marke Feststoffakkus ab Ende 2027 in seine Serienfahrzeuge bringen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
