Berlin (ots) -Zum Jahresbeginn hat Julia Eckey die Geschäftsführung der Klimaschutz-Unternehmen übernommen. Sie verfügt über viele Erfahrungen an der Nahtstelle zwischen Wirtschaft, Politik und Verbandsarbeit. Eckey folgt auf Philipp Andree, der in ein Energie- und Entsorgungsunternehmen wechselt, und den Verband viereinhalb Jahre führte.Die Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen stellt sich neu in ihrer Geschäftsführung auf. Julia Eckey führt fortan die Geschäfte der durch das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesumweltministerium sowie der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) im Jahr 2009 gegründeten bundesweiten Vorreiter-Initiative.Jörg Schmidt, Vorstandsvorsitzender Klimaschutz-Unternehmen e. V.: "Wir freuen uns außerordentlich, Julia Eckey als neue Geschäftsführerin gewonnen zu haben. Mit ihrer strategischen Kompetenz und Leidenschaft für Nachhaltigkeit ist sie die ideale Besetzung, um die Vorreiterrolle unserer Mitglieder weiter auszubauen. Gemeinsam werden wir den Klimaschutz in der Wirtschaft kraftvoll vorantreiben. Wir blicken voller Zuversicht auf die Zusammenarbeit: Herzlich willkommen!"Julia Eckey: "Ich freue mich darauf, den Verband engagiert mit den Mitgliedern, den Kooperationspartnern und dem Team der Geschäftsstelle voranzutreiben. Mein Ziel ist es, unsere Mitglieder und Netzwerkpartner auf ihrem Weg zur Klimaneutralität und damit zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen. Der Klimaschutz steht unter Druck: Wir wollen zeigen, wie es funktioniert. Ich freue mich, diese Aufgabe gemeinsam mit dem Vorstand wahrzunehmen."Die Arbeit mit Unternehmen an der Schnittstelle zu Politik und Nachhaltigkeit prägt seit vielen Jahren Eckeys berufliches Profil. Bevor sie als Geschäftsführerin die Wirtschaftsvereinigung der Grünen aufbaute, arbeitete sie als Bereichsleiterin bei der Stiftung KlimaWirtschaft. Vor ihrer Zeit dort war sie als Principal bei der Strategieberatung Joschka Fischer & Company tätig und hier maßgeblich für das Kundengeschäft in der politischen Kommunikation verantwortlich. Ihre berufliche Laufbahn startete sie bei der Industrie- und Handelskammer zu Berlin, wo sie von 2001 bis 2015 in verschiedenen leitenden Positionen tätig war, zuletzt als Bereichsleiterin International.Zum 1. Januar 2026 hat Eckey die Nachfolge in der Geschäftsführung des Klimaschutz-Unternehmen e. V. von ihrem Vorgänger Philipp Andree übernommen. Jörg Schmidt, Vorstandsvorsitzender Klimaschutz-Unternehmen e. V., würdigt Andrees Leistung für den Verband und sagt: "Ein großes Dankeschön für deine herausragende Arbeit, Philipp! Mit Leidenschaft und Vision hast du den Verband entscheidend weiterentwickelt und dem Klimaschutz in Wirtschaft und Politik eine starke Stimme verliehen. Ich habe den Austausch mit dir sehr geschätzt. Für deine neue Herausforderung wünsche ich dir nur das Beste, viel Erfolg und dass du deine Tatkraft dort ebenso wirksam einbringen kannst."Philipp Andree, ehemaliger Geschäftsführer Klimaschutz-Unternehmen e. V.: "Ich übergebe den Staffelstab mit großer Zuversicht an Julia Eckey. Sie wird das Netzwerk mit starker fachlicher Kompetenz und klarer Vision weiter voranbringen."Der Klimaschutz-Unternehmen e. V. ist ein branchenübergreifendes Unternehmens-Netzwerk, das sich mit innovativen Lösungen für das Erreichen der klimapolitischen Ziele Deutschlands einsetzt. Teil der Exzellenzinitiative sind Unternehmen aller Größenklassen, die Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen. Mit ihren Best Practices zeigen die Mitgliedsunternehmen modellhaft, wie Energie- und Ressourceneffizienz sich im Sinne des Klimaschutzes umsetzen lassen.