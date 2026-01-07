EQS Stimmrechtsmitteilung: SNP Schneider-Neureither & Partner SE

SNP Schneider-Neureither & Partner SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



07.01.2026 / 11:57 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Straße, Hausnr.: Speyerer Str. 4 PLZ: 69115 Ort: Heidelberg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900VKQHIQKPDF7811

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten X Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Squarepoint Holdings Limited

Registrierter Sitz, Staat: George Town, Kaimaninseln

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung: 02.01.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 2,717167313 % 0,0204 % 2,738 % 7.385.780 letzte Mitteilung 3,0043813923 % 0,02 % 3,03 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0007203705 0 200.684 0,00 % 2,717 % Summe 200.684 2,717 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Aktientausch mit Barausgleich Bar 1.510 0,02 % Summe 1.510 0,02 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher -Squarepoint Holdings Limited % % % -Squarepoint Feeder Limited % % % -Squarepoint Master Fund Limited % % % -Squarepoint Diversified Partners Fund Limited % % % - % % % -Squarepoint Holdings Limited % % % -Squarepoint Master Fund Limited % % % -Squarepoint Diversified Partners Fund Limited % % % - % % % -Squarepoint Holdings Limited % % % -Squarepoint Group Intermediate GP Limited % % % -Squarepoint Group Intermediate LP % % % -Squarepoint LLC % % % -Squarepoint Ops LLC % % % - % % % -Squarepoint Holdings Limited % % % -Squarepoint Private Limited % % % -Squarepoint UK Holdco 2 Limited % % % -Squarepoint Capital LLP % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:

Squarepoint Ops LLC hat über einen Unterbeteiligungsverwaltungsvertrag die Verwaltung von Squarepoint Diversified Partners Fund Limited an Squarepoint Capital LLP delegiert.

Datum

05.01.2026





