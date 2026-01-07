DJ AUKTION/Neue Bundesanleihe technisch unterzeichnet
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch eine neue Serie 10-jähriger Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Transaktionsdetails:
=== Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Februar 2036 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 5,875 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,542 Mrd EUR Marktpflegeumfang 1,458 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,3 Durchschnittsrend. 2,83% Durchschnittskurs 100,6 Mindestkurs 100,58 Wertstellung 9. Januar 2026 ===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/ros
(END) Dow Jones Newswires
January 07, 2026 05:45 ET (10:45 GMT)
Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.
© 2026 Dow Jones News