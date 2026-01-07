Mainz (ots) -Wechsel in der Moderation des "auslandsjournal": Shakuntala Banerjee und Alica Jung präsentieren künftig das Magazin der Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten des ZDF. Das erste "auslandsjournal" im neuen Jahr moderiert am Mittwoch, 14. Januar 2026, 22.20 Uhr im ZDF, Shakuntala Banerjee, das zweite am Mittwoch, 21. Januar 2026, 22.15 Uhr im ZDF, Alica Jung. Zuvor war mehr als zehn Jahre lang Antje Pieper das Gesicht des "auslandsjournal".ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Das 'auslandsjournal' wird mit Shakuntala Banerjee und Alica Jung künftig von zwei Journalistinnen präsentiert, die selbst als Reporterinnen im Ausland gearbeitet haben und über Erfahrung in der Moderation von Informationssendungen verfügen. Mit einem ebenso kenntnisreichen wie empathischen Blick auf das weltweite Geschehen verkörpern sie den journalistischen Anspruch und die Orientierung, für die das 'auslandsjournal' steht."Shakuntala Banerjee, Jahrgang 1973, leitet seit November 2024 die ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen und ist als Moderatorin von ZDF-Wahlsendungen und "ZDF spezial"-Ausgaben tätig. Im vergangenen Jahr moderierte sie bereits fünfmal das "auslandsjournal" in Vertretung von Antje Pieper. Shakuntala Banerjee war von 2019 bis 2024 stellvertretende Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin und hatte zuvor vier Jahre als Korrespondentin im ZDF-Europa-Studio in Brüssel gearbeitet. Für das ZDF ist die im nordrhein-westfälischen Rheydt geborene Journalistin seit 2003 aktiv.Alica Jung, Jahrgang 1989, ist seit vier Jahren als Moderatorin von "ZDFheute live" und als Reporterin in der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles tätig. Zuletzt war sie für das ZDF mehrfach in Kriegs- und Krisengebieten im Einsatz und hat als Korrespondentin unter anderem aus der Ukraine und Israel berichtet. Als Reporterin und Redakteurin arbeitet sie seit 2015 für das ZDF, erst für ZDFheute, nach ihrem ZDF-Programmvolontariat unter anderem im "auslandsjournal", als Studiovertretung in Rom und als erste crossmediale Korrespondentin des ZDF im Studio Washington.Seit 52 Jahren auf Sendung: das "auslandsjournal" im ZDFSeit Oktober 1973 bietet das "auslandsjournal" im ZDF seinen Zuschauerinnen und Zuschauern packende Geschichten aus aller Welt, verständliche Analysen komplexer Zusammenhänge sowie gezielte Blicke in Regionen, aus denen selten berichtet wird. Seit 2014 hatte Antje Pieper das "auslandsjournal" moderiert - seit Januar 2026 leitet sie das ZDF-Auslandsstudio in Rom.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDas "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) im ZDF streamen.Biografie von Alica Jung (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/jung-alica)Biografie von Shakuntala Banerjee (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/banerjee-shakuntala)Biografie von Antje Pieper (https://presseportal.zdf.de/biografien/uebersicht/pieper-antje-maren)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6191572