Hamburg (ots) -Gute Nachrichten für Sparerinnen und Sparer zum Jahresauftakt: DISTINGO Bank (https://distingobank.de/), Anbieter digitaler Geldanlage-Lösungen, hat den Zinssatz auf sein Tagesgeldkonto ein weiteres Mal erhöht: ab sofort profitieren Kundinnen und Kunden der Online-Bank in den ersten drei Monaten von einem Bruttozinssatz von 3,2 % bis zu einem Anlagebetrag von 150.000 Euro.[1] Danach gilt der Standardzinssatz von 1,95 %.[2] Damit zählt DISTINGO aktuell zu den Anbietern mit den attraktivsten Konditionen auf dem deutschen Sparmarkt. Das Angebot richtet sich an alle Kundinnen und Kunden, die ein DISTINGO-Tagesgeldkonto neu eröffnen. Damit sind keine Gebühren verbunden und auch die weitere Nutzung des Kontos ist kostenfrei. Das Sparkonto kann mit nur 10 Euro Startkapital eingerichtet werden.Noch bessere Renditen: Geld sicher anlegenMit dem erhöhten Zinssatz stärkt DISTINGO Bank die Attraktivität des Tagesgeldkontos, um mittelfristige Sparziele ihrer Kundinnen und Kunden zu verwirklichen. Die Zinsen werden tagesaktuell berechnet und monatlich ausgezahlt, sodass Sparerinnen und Sparer regelmäßig von der Verzinsung profitieren.Alle Gelder, die bis zu einem Betrag von 100.000 Euro auf ein DISTINGO-Konto eingezahlt werden, sind gemäß dem französischen Einlagensicherungsfonds (Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution, FGDR) gesetzlich geschützt.[3] Die Kundinnen und Kunden von DISTINGO profitieren daher von demselben Sicherheitsniveau wie bei jeder anderen europäischen Bank."Unser Ziel ist es, Kundinnen und Kunden einfache und passende Geldanlage-Lösungen zu bieten. Viele Menschen suchen sowohl attraktive Renditen als auch möglichst viel Flexibilität für ihre Sparlösung. Mit unserem neuen Angebot erfüllen wir diese Anforderungen und machen das Sparen noch lohnenswerter", sagt Sarah Zamoun, Geschäftsführerin der DISTINGO Bank.Über DISTINGO BankDISTINGO Bank bietet einfache digitale Alternativ-Produkte zu traditionellen Spar-Angeboten. DISTINGO Bank wurde 2013 in Frankreich gegründet und ist die Handelsmarke der "Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers", ein in Frankreich ansässiges Kreditinstitut, das von der "Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution" und der Europäischen Zentralbank beaufsichtigt wird. Der Schwerpunkt der DISTINGO Bank liegt darin, die Ersparnisse der Kundschaft transparent und flexibel anzulegen. Für Ihre Leistungen in Frankreich erhielt DISTINGO Bank bereits mehrere Auszeichnungen. Unter anderem wurde sie acht Jahre in Folge von den Experten des offiziellen französischen Normungsverbandes AFNOR (Association Française de Normalisation) ausgezeichnet. Die AFNOR ist weltweit vertreten und das Pendant zur DIN (Deutsches Institut für Normung). Weitere Informationen: https://distingobank.de[1] Das Angebot gilt für alle Anträge zur Eröffnung eines DISTINGO-Sparkontos. Für Einlagen bis zu 150.000 EUR wird ein Bruttosatz von 3,2 % für 3 Monate garantiert. Über diesem Betrag und nach den ersten 3 Monaten werden Einlagen zu einem nominalen Bruttojahreszins von 1,95 % verzinst, der sich ändern kann. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Seite: DISTINGO Bank - Sparen ganz leicht gemacht. (https://info.distingobank.de/)[2] Dies ist ein nominaler Bruttojahreszinssatz, der sich ändern kann. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Seite: DISTINGO Bank - Sparen ganz leicht gemacht. (https://info.distingobank.de/)[3] Der Einlagensicherungsfonds hat eine Aufgabe von allgemeinem Interesse und schützt Kunden im Falle der Insolvenz ihrer Kreditinstitute. Alle in Frankreich zugelassenen Banken und Investmentgesellschaften finanzieren den Einlagensicherungsfonds durch obligatorische Beiträge. Weitere Informationen: 01-FGDR-Plaquette_Explicative-2023_Janvier-DE_web.pdf