Milliarden-Abflüsse drohten, jetzt kommt die Kehrtwende. MSCI hat den Ausschlussplan verschoben - und nimmt massiven Druck von der Strategy-Aktie.Die Aktie von Strategy setzt den nachbörslichen Trend fort und legt vorbörslich weiter zu, nachdem der Indexanbieter MSCI einen umstrittenen Ausschlussplan vorerst auf Eis gelegt hat. Die Papiere stiegen zeitweise um mehr als sechs Prozent, nachdem MSCI bekanntgab, Unternehmen mit umfangreichen Beständen an digitalen Vermögenswerten im Rahmen der Indexüberprüfung im Februar 2026 nicht aus seinen globalen Indizes zu entfernen. "MSCI hat zum jetzigen Zeitpunkt beschlossen, den Vorschlag, Unternehmen für digitale Vermögenswerte aus den MSCI Global …Den vollständigen Artikel lesen
