Frankfurt/Main (ots) -EinladungDie Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. 2026 kann ein Jahr der Reformen werden - insbesondere im Pflanzenschutz. Es muss ein Jahr werden, in dem Hürden abgebaut, Bremsen gelöst und tatsächliche Verbesserungen für die Zukunft der Landwirtschaft erreicht werden. Durch ein veraltetes Zulassungssystem und zu viel Bürokratie fehlen innovative neue Lösungen auf dem Acker und in anderen landwirtschaftlichen Bereichen. Hier bedarf es dringend einer Modernisierung - auf europäischer Ebene wie auch in Deutschland. Der Werkzeugkasten der Landwirte wird zunehmend leerer! Besonders im Obstbau werden die Lücken an Pflanzenschutz-Lösungen immer größer. Dies gefährdet nicht nur den heimischen Anbau, sondern die Existenz von Betrieben und nicht zuletzt Arbeitsplätze. Über die akute Situation im Pflanzenschutz, Lösungsvorschläge und Forderungen an die Politik möchten der IVA und die Fachgruppe Obstbau im Rahmen eines Pressegesprächs informieren.Das Pressegespräch findet statt amDonnerstag, 15. Januar 2026, 13 UhrMesse Berlin, Halle 6.3, PressezentrumPressekonferenz-Raum (411)Zutritt zum Messegelände erfolgt über den Eingang Halle 7 (S-Bahn Messe-Süd).(Hinweis: Für den Zugang zu Messe und Pressezentrum ist eine Akkreditierung erforderlich >> https://www.gruenewoche.de/de/presse/akkreditierung (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gruenewoche.de%2Fde%2Fpresse%2Fakkreditierung&data=05%7C02%7C%7C9eff961d6c124884cdf708dd2f0dfcea%7Cc7333dd826f044b4a568dd39525e5879%7C0%7C0%7C638718459333652684%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=qu3DS8y8n7Td8ywFBonJcmtsLjSsNDteg0NC%2BwO0HTA%3D&reserved=0))Gesprächspartner sind:Michael Wagner, Präsident des IVA, BASF SEClaus Schliecker, Vorsitzender Fachgruppe ObstbauDr. Mark Winter, Leiter Wissenschaft und Innovation des IVAModeration:Martin May, Geschäftsführer, Leiter Kommunikation und Politik des IVADer Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der Hersteller von Betriebsmitteln für einen nachhaltigen Pflanzenbau in Deutschland. Die 47 Mitgliedsunternehmen engagieren sich in den Bereichen Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche bietet innovative Produkte für eine moderne Landwirtschaft, professionellen Gartenbau und verantwortungsvolle Privatanwendung.Pressekontakt:Industrieverband Agrar e. V., PressestelleMartin MayTel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692E-Mail: may.iva@vci.dehttps://www.iva.dehttps://twitter.com/IVA_Pressehttps://www.linkedin.com/company/industrieverband-agrar-ivaOriginal-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16070/6191579