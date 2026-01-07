Das Jahr 2026 wird nach Einschätzung von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, von einem seltenen Gleichlauf aus fiskalpolitischer Expansion und geldpolitischer Unterstützung geprägt sein. Staaten dürften weiterhin konjunkturelle Impulse geben, obwohl sich die Weltwirtschaft in keiner akuten Schwächephase befindet. Zugleich dürfte die US-Zentralbank die Zinsen weiter senken. "Mit Blick auf 2026 passt das Bild einer Dampflok sehr gut: Der Kessel wird jetzt noch einmal richtig aufgeheizt, sowohl von fiskalischer als auch von geldpolitischer Seite", erklärt Tilmann Galler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
