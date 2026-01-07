Die Sutor Bank GmbH hat zum 1. Januar ihr Team erweitert und stärkt so ihre Beratungs- und Investmentkompetenz. Mit Frank Albrecht (Vermögensverwaltung), Andreas Neumann (Kundenberatung) und Zaklina Surdanovic (Kundenbetreuung) sind drei neue Mitarbeiter an Bord gekommen, die unterschiedliche Stärken einbringen. "Mit Frank Albrecht gewinnt die Sutor Bank einen ausgewiesenen Kapitalmarktexperten mit langjähriger Erfahrung im Portfoliomanagement", sagt Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Sutor Bank. Albrecht war zuletzt als Portfoliomanager bei der Hamburger Sparkasse tätig, wo er verschiedene Mandate verantwortete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
